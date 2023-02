Se estrena "Del Potro, el último match point", el documental del tenista argentino

La plataforma Star+ presentará este lunes 13 de febrero un especial de 90 minutos con el duro proceso que atravesó el campeón del US Open 2009.

Hace poco más de un año, el 8 de febrero de 2022, Juan Martín del Potro jugó lo que pudo haber sido su último partido como profesional. Por la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires, la cancha central del Lawn Tennis Club vio a un emocionado tenista que se enfrentó a su amigo Federico Delbonis, con quien supo coronarse campeón de la Copa Davis.

Más allá de la derrota por 6-1 y 6-3, la emoción brotó de la Torre de Tandil, que se preparó de manera especial para pisar la cancha y volver a jugar tras 965 días de inactividad luego de una nueva operación en una de sus rodillas. Este lunes 13 de febrero desde las 22 la plataforma Star+ presentará Del Potro, el último match point: un documental de 90 minutos que muestra el duro proceso que atravesó el oriundo de Tandil para recuperarse e intentar volver a competir 2022, luego de la última lesión que lo alejó de la competencia profesional en 2019.

De acuerdo a FMAries, este especial se enfoca en la lucha de Del Potro por volver a jugar al tenis y el deseo de conseguirlo para dedicárselo a la memoria de su padre. Filmado en distintas ciudades de Argentina y Estados Unidos, el especial documental cuenta con testimonios de su familia, de grandes figuras del deporte y del equipo médico que acompañó la recuperación del tenista que alcanzó el Top 10 del ranking ATP a los 20 años y que en 2009 se coronó campeón del US Open tras vencer en una definición memorable a la leyenda suiza Roger Federer.

En aquel encuentro ante Delbonis, el dos veces medallista olímpico -fue bronce en Londres 2012 y se quedó con la plata en Río 2016-, no pudo contener la emoción y tras el partido le habló a los fanáticos presentes en el estadio: “A veces también puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Lo di todo. Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, delante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, dijo entre lágrimas.