Inician acciones a la empresa aérea que dejó varado a un salteño discapacitado

Fue hace unos días que se viralizó entre los salteños lo ocurrido con Franco Yapura, un coprovinciano a quien lo bajaron del avión que lo iba a traer de regreso hasta Salta, pero siendo él sordo, con parálisis cerebral y comunicándose por lenguas de señas, empleados de la empresa aérea lo dejaron en el aeropuerto de Buenos Aires al no poder comunicarse con él.

Según lo trascendido, el muchacho ya había embarcado en el avión de la firma JetSmart pero, cuando la nave estaba por despegar, los empleados decidieron bajarlo. El argumento que habrían esgrimido dichos trabajadores es que no podía comunicar con él, por vía oral o escrita, por lo cual lo bajaron, dejándolo solo en medio el aeropuerto, hasta que un pariente pudo ir a buscarlo.

Viralizado el caso, con la empresa aérea tratando de remediar el error al traerlo finalmente hasta Salta y las repercusiones de lo ocurrido, ahora se conoció que la familia iniciará acciones legales por discriminación contra JetSmart, según lo que anticipó el medio Nuevo Diario.

La hermana de Franco indicó que el viernes por la noche tuvieron un llamado de la empresa donde comunicaban que iban a traer a su pariente hasta Salta, pero de todas formas “les informamos qué seguiremos con este tema con el apoyo de ADAJUS (Programa de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad) y Ministerio de Justicia y DDHH. Es momento de alzar la bandera e impulsar aún más la lucha de la comunidad sorda", expresó.

A su vez el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquarshon, dijo al medio citado que estuvieron acompañando y asesorando a la familia Yapura para proceder con las denuncias pertinentes no solo en su organismo sino también en Defensa del Consumidor y la Autoridad Nacional de Aviación.

“Es un hecho lamentable y no entendemos los motivos todavía; la empresa no explica demasiado lo que sucedió, según el relato del propio Franco, lo bajaron sin demasiada explicación”, aseveró Farquarshon quien agregó: “Lo que entendemos es que el personal no estaba capacitado en lengua de señas, lo cual a mi entender debería ser una obligación para las empresas”.