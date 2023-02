Muerte en el dique de Quijano: No hallaron signos de violencia ni elementos faltantes

En el marco de la investigación que se lleva adelante ante el hallazgo de dos personas sin vida en el dique Las Lomitas, Campo Quijano, la fiscal penal 2 de la UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas), Verónica Simesen de Bielke, confirmó que no se observaron en principio ningún signo de agresividad o lesiones en el cuerpo, por lo cual están trabajando con el servicio de toxicología para determinar la causa de la muerte.

En ese sentido, subrayó que hasta el momento no hay ningún elemento que haga primigeniamente sospechar la intervención de un tercero, pero no se puede descartar de forma definitiva aún. “Queremos llevar un poco de tranquilidad, que es un hecho donde no se han observado signos de violencia”, expresó.

A su vez explicó que al momento del hallazgo no faltaba ninguna pertenencia en el vehículo. “Estamos con el análisis que corresponde, todos los elementos que nosotros entendemos como fiscales que deben ser analizados fundamentalmente cámaras y declaraciones testimoniales que son trascendentes”, sostuvo.

Para finalizar, pidió el resguardo a las víctimas y a su dignidad y a sus familiares que están pasando por un momento de muchísimo dolor.