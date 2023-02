Una vergüenza, médico corrió a un paciente con la policía y no lo atendió

Una vez más la salud en del Norte provincial en boca de todos, pero esta vez por un profesional que al ser expuesto por su accionar reaccionó corriendo con la policía y la seguridad privada del hospital Juan Domingo Perón, a un paciente que sangraba y requería atención.

Fabio terminó afuera del hospital sin ser atendido por haber intercedido ante los maltratos verbales de un profesional en la sala de shockroom a otro paciente. "Yo estaba en el shockroom esperando ser atendido, el problema fue con un muchacho que estaba ahí herido que este médico empezó a chicanear, a hablarle en un tono que no corresponde. A comentar cosas que no vienen al caso. Empezó a decir que seguramente se había lastimado boludeando y todo ese tipo de cosas, entonces yo le dije "escúchame vos estás para atender, no para juzgar, si el tipo hizo eso boludeando, vos tenés que atenderlo".

Tras el planteamiento de Fabio, el profesional ofuscado le dijo "vos no te metás, no sabés nada. Yo soy el médico acá. Ahí no más llamó a seguridad y me hizo correr del hospital, no me dio la atención que me debería haber dado, es más dejó olvidado al muchacho que estaba por empezar a atender por seguirme a mí, él iba atrás de la fuerza de seguridad, iba siguiéndome, gritándome cosas, luego llamó a un patrullero, vino un patrullero, yo me entrevisté con el agente y me dijo bueno pero estás afuera, no hay nada más que hacer y se fue", aseguró, a la vez que señaló que en ningún momento tuvo una actitud violenta hacia el profesional "Simplemente le reclamé el trabajo que tenía que hacer y no lo estaba haciendo" expuso por Mosconi TV Color.

Contó que tras postear en sus redes sociales el caso tuvo mucho apoyo y surgieron ahí muchas otras denuncias más de vecinos sobre este médico y otros del nosocomio. Además se asesoró e hizo una denuncia formal ante la Gerencia del Nosocomio Juan Domingo Perón, exponiendo la situación vivida y esperando una respuesta al respecto para que esto no vuelva a darse.

"Por mi posteo mucha gente me hizo comentarios que este profesional no es buen profesional, que no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que maltrata y atropella sus pacientes. Recordó que antes de ingresar al shock room, vi que el médico discutía con un familiar de un paciente. Aseguró que alguna vez este médico habría maltratado a un niño. Quizás no hay denuncias suficientes para que esta persona ya no se dedique a la salud pública, porque una persona así no puede atender", concluyó Fabio que sigue sin atención médica.