La pelota, otra vez a rodar: vuelven los entrenamientos en la Academia de La Loma

Por tercer año consecutivo, la Academia de La Loma vuelve a los entrenamientos de fútbol para niños, niñas y adolescentes que quieran formarse en el deporte. La apertura será el próximo miércoles 1° de marzo de 15:30 a 18:30 horas.

Al respecto, Adrián Cuadrado, referente del fútbol salteño, indicó a InformateSalta que las expectativas son las mejores y esperan poder seguir transmitiendo conocimientos no solo del deporte, sino también valores y disciplina.

“Seguramente los chicos que ya vinieron los dos primeros años van a seguir creciendo de buena manera y los chicos nuevos van a encontrar un ámbito despejado, con mucho aire, verde, en familia, los padres vienen, comparten los entrenamientos. Tratamos de estar en esos detalles, que entiendan al chico, que lo dejen desarrollarse dentro de un campo de juego, que ellos también respeten desde afuera todo lo que se le enseña y lo que el profesor indica para que el día de mañana puedan tener ellos más herramientas a la hora de jugar al fútbol”, dijo.

Por su parte, Cristián Zurita, también ex futbolista, aseguró que están preparados para recibir un gran número de chicos. “Con todas las ganas y la esperanza de que ellos disfruten, que la pasen bien, que las familias vean lo que es el ambiente de la Academia, que siga viniendo y siga recomendando a que otros chicos se sumen. El resultado no es lo primero, no lo ponemos como lo principal, entonces, ya hace que la familia vaya a disfrutar, a pasarla bien con su hijo, vaya a acompañarlo en ese momento en el que el hijo va contento y feliz de jugar al futbol, que es lo que le gusta hacer”, expresó.

A su vez, Sergio Plaza, detalló que tienen categorías desde el 2006 hasta el 2017, divididas en horarios, en muchas de las cuales tuvieron que subdividir por la cantidad de chicos para que puedan tener la mejor atención y los profesores trabajen más cómodos.

“Le brindamos también todos los elementos, todas las pelotas necesarias para que puedan entrenar tranquilos y por sobre todas las cosas, el lugar, que es espectacular, las canchas son muy buenas, el piso de la cancha sintética es ideal para la práctica del fútbol. Un lugar que no solamente te motiva a venir a jugar, sino que tenes un lugar donde la pelota te pica bien y podes hacer un trabajo como corresponde, pero fundamentalmente es un trabajo conjunto con las familias, somos un complemento de la familia, del colegio, para inculcarles los valores y por atrás viene el fútbol”, indicó.

Y agregó “si hay un chico que no juega muy bien, que venga y se potencie acá y un chico que juega bien, mucho más todavía para ver si algún día puede ir a un club y lo ayudaremos para eso también. Esto es formativo en todo sentido”.

Finalmente, Mauro Laspada subrayó que el objetivo fundamental y por el cual crearon la Academia es formar a los chicos en valores para la vida, en paralelo al fútbol. “Venir acá, aprender el mínimo de las técnicas, de la posición dentro de la cancha pero sobre todo, aprender a ser buena gente. Eso implica compañerismo, respeto, puntualidad, los mismos valores que te enseñan en casa también”, manifestó.

La Academia funcionará todos los lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 18:30. “Los esperamos a todos los que se quieran acercar, confiamos que todos los que vinieron en los dos primeros años van a volver y el que quiera jugar al fútbol y divertirse, acá está la Academia esperándolos”, concluyó.