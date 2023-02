Un cortocircuito redujo una casa a cenizas: su dueño quedó con lo puesto

Un incendio en el barrio Ampliación 14 de Mayo, en la zona sur de la ciudad, provocó pérdidas totales en una vivienda. Afortunadamente, su dueño no se encontraba en el momento que se iniciaron las llamas.

Al respecto, Gregorio, el damnificado, contó a Somos Salta que el había salido a trabajar el domingo por la noche y a las 23 horas recibió la llamada de un vecino alertándole sobre la situación.

“Cuando llegué ya estaba la policía, los bomberos, los vecinos, ya estaba todo en el suelo, destruido, quemado. Gracias a Dios esa noche no quedó nadie, la casilla cerrada y pasó lo que pasó. Hay un callejón de 3 metros destruido, que no puede pasar nadie porque no lo arreglan, entonces, la policía y los bomberos se demoraron. Llegaron para apagar las brasas”, dijo.

Sobre qué fue lo que desató el incendio, el hombre indicó que los bomberos le dijeron, luego de un paneo, ligero, que al parecer lo produjo un cortocircuito. “Hay que remover, hay que limpiar. Y a empezar de vuelta con ayuda de amigos que se han comprometido, o la Municipalidad que me ayude con las chapas, algunos bloques para levantarlo para empezar a armar mi casita nuevamente”, expresó.

Las personas que puedan colaborar con él pueden comunicarse al 387-4528799. También organizaron un Festival de rock y de metal en el Club Kennedy Social Bar (Av Kennedy Km 2.5 - Camino al Aeropuerto) en beneficio, el sábado 4 de marzo, a partir de las 22.