Transportistas escolares piden una flexibilidad de 15 minutos por la hora extra

Este lunes inició el ciclo lectivo 2023 y los transportistas escolares siguen esperando una respuesta. Con la implementación de la hora extra, tienen solo una hora para poder cumplir con los 2 turnos.

“Seguimos todavía esperando que nos conteste el Ministerio de Educación para dar una solución a este gravísimo problema que tenemos en el sector. La verdad que estamos muy preocupados, angustiados, con peligro de quedar sin una fuente laboral. Seguimos en la espera de que nos respondan”, dijo a Telefé Salta, Rosa Taborga, secretaria General de la Asociación de Transportes Escolares.

En este sentido, detalló que lo quieren puntualmente es que le otorguen una flexibilidad de por lo menos 15 minutos para que puedan hacer los dos turnos. “No podemos trabajar un solo turno porque no es redituable. No nos podemos adecuar, no podemos hacer solamente un turno, con lo que cobramos, directamente desapareceríamos”, expresó.