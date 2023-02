¿Día clave de JXC en Salta? Interventores se reúnen para definir candidaturas

Luego de que se viralice un mensaje interno del PRO en Salta donde Inés Liendo anuncia su decisión de ser candidata a gobernadora por Salta, a pesar de que Miguel Nanni ya había manifestado lo propio, Juntos por el Cambio tendrá una jornada clave, donde los interventores terminarán de definir las candidaturas.

InformateSalta dialogó con Miguel Nanni, quien adelantó que la reunión se llevará a cabo mañana, cauto en su hablar decidió dar una visión personal de la situación donde aseguró que “me parece que el radicalismo es el corazón, los pulmones de Juntos por el Cambio, no solo en Salta, a lo largo y a lo ancho del país, que haya una candidata del PRO que exprese que quiere ser candidata a mí me parece bueno, no me asusta, estamos acostumbrados a la competencia, lamentablemente en Salta no hay PASO, no va a haber competencia yo confío que tengamos la madurez de llegar al mejor acuerdo posible”.

Aseguró que hoy se encuentra focalizado en los problemas del país y los de Salta, “no los de un espacio político en particular o de un partido, voy a decir siempre que el PRO y la UCR en Salta es una simbiosis te diría obligatoria porque nos complementamos. Si hay diferencias las tendremos que superar, lo que importa es la unidad”.

Respecto a los mensajes que estarían circulando dejando en mala estima a Nanni no dudó en decir, “si hay alguien del PRO que hable mal de radicalismo yo lo lamento, una coalición se hace con gente que piensa distinto, siempre y cuando se respeten las tradiciones de cada espacio, tenemos culturas políticas diferentes”.

Recordó que su candidatura no es una sorpresa porque es algo que viene hablando hace tiempo. “Mi partido me respaldó ampliamente, muchos dirigentes de otros espacios también me respaldan, hay que construir un espacio competitivo, amplio y coherente. No hice nada inconsulto, lo hice consensuado con los interventores del PRO, creo que estamos en buen camino”.

Finalmente lanzó un suspicaz comentario, “mi partido no está intervenido, nuestro partido democráticamente ya eligió, la gente espera que no peleemos por esto, confío en que saquemos la mejor alternativa para ganar Salta”.