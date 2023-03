Cuidado, la moratoria previsional "es medio tramposa"

Con la aprobación de la nueva moratoria previsional se estima que alrededor de 800.000 personas accederán al beneficio de una jubilación, entre los que destacan 21.000 salteños, pero de acuerdo a la abogada salteña Julia Toyos la ley "es medio tramposa". En este sentido la especialista en el sistema previsional explicó que hay distintos puntos a tener en cuenta.

"La gente que hoy tiene 60 años no se puede jubilar a menos que tenga hijos y pueda usar tareas de cuidado, porque solo entran 28 años y medio de aporte", comenzó diciendo para luego agregar: "Otra cosa es que las personas que regularicen deuda con esta moratoria, después no pueden acceder a otra pensión a menos que sea de la mínima. Ósea que, si accedes a la moratoria y fallece tu marido, no podes acceder a la pensión a menos que sea la mínima".

En la misma línea resaltó que hay algunos puntos sueltos que son delegados a ANSES, por esto "se debe todo el mundo un debate más serio y fuerte, están incorporando 800.000 nuevos beneficiaros a un sistema previsional que es contributivo y si la gente no aportó tiene que dársele la cobertura pero en un sistema no contributivo. Incorporar nuevos jubilados trae otra consecuencia y es que se va a disminuir el porcentaje de movilidad jubilatoria, porque la fórmula de aumento está atada a la cantidad".

"La gente tiene que comenzar a pensar la seguridad social de entrada, no al final de su vida porque cada vez van a ser más gravosos y restrictivos. Ahora el Estado tiene más presencia y debe hacer el control de la informalidad, pasa que el estado también fomenta la informalidad cuando paga sumas no contributivas".

Consultada sobre la necesidad de una reforma en el sistema, sostuvo: "El aumento de la edad jubilatoria no está mal, porque cuando se fijo en el año 69 y se modificó en el 94 la esperanza de vida cambio. Hoy tenes con suerte 1,5 trabajadores por jubilado cuando necesitas para que funcione el sistema por lo menos 4".

"Por ahora todo lo que se está haciendo son parches y justo viene en un año electoral así que viene justito".