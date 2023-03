A punta de pistola le robaron la camioneta, reprocha el accionar de la policía y de gendarmería

Una vez más conocemos un hecho delictivo en el Norte provincial donde parece ser tierra de nadie. Un vecino, que trabajaba haciendo fletes tras quedar sin trabajo durante la pandemia fue engañado, secuestrado, abandonado y robado.

Por falta de trabajo empecé a hacer fletes, me contactó una señorita buscando información para una amiga que se había cambiado a Salvador Mazza pero le restaba llevar otras.

"Le dije que sí y me dijo lo voy a estar llamando. Eso fue a las 9 de la mañana, como a las 6 me manda otro mensaje por WhatsApp, consultando si seguía trabajando, le dije que sí. Me hizo una llamada a la noche por WhatsApp y le comento a mi señora, estaba en el negocio de ella esperando que ella cierre y le digo espérame para cenar, voy hasta Pocito y vuelvo, nunca más volví".

Recuerda que ya en viaje, y habiendo pasado todos los controles, pisando Salvador Mazza empezó todo. "Me llamó la atención que suba con lentes negros de noche, se acomodaba el pelo hacia adelante, no se dejaba ver el rostro, pasamos el control de gendarmería de Aguaray, llegué al tope de la ruta , pase la vía y llegué a la cancha y le digo estamos en la cancha". En ese momento fingió que se había confundido y seguía hablando por mensaje con su celular y me pidió retroceder.

En ese momento regresó hasta Tránsito y llegamos a una cancha, tras preguntar en un kiosco. "Llegamos a la cancha, entrá a la cancha ya viene mi amiga. Le mando mensaje a mi pareja y le digo que estábamos esperando, me dice ahí viene. Me bajé, abrí la compuerta, bajé la garrafa y ya sentí que se puso una moto atrás, otro muchacho del lado derecho mío apuntándome, les digo que no me hagan nada y me dicen subí, subí, me tiré al suelo, no quería que me lleven, veo que la chica corre y sube a la moto, era cómplice".

"Ahí me dieron un par de golpes, me tiran sobre la camioneta, aparece un tercero, abre la puerta trasera y me dice subí, me subieron me taparon la cabeza con la misma remera, me decían quedate tranquilo, el chofer tenía tonada boliviana y decía tío estamos yendo, me iban apuntando en la cabeza y la costilla"

Pasado el tiempo, el hombre fue abandonado en medio de la nada y él empezó a trotar. "Aparece una niña y le pregunto como llegar, llegué al control de gendarmería, estaban sentados, les digo me acaban de robar, me dicen por acá no pasó nadie, toda camioneta la paramos, seguramente pasó por la YPF y me mandaron a la policía".

Llegó a la policía y le digo "Me acaban de robar la camioneta, y me vine trotando, caminando como pude, llamaron al 911 pero era por problemas familiares, le digo no, era yo" dijo por Activa2.

Lo cierto es que el hombre aún sigue sin saber nada de su camioneta, la cual cree que la pasaron a Bolivia ya que fue abandonado en la frontera. Reprochó el accionar de Gendarmería, como primer lugar a dónde llegó pidiendo auxilio sumado a que desde la Fiscalía se espera aún respuestas.

El hombre investigó que la mujer que lo contactó para la mudanza de su amiga ya tenía antecedentes. También con el tiempo supo de otros casos similares donde la misma chica estuvo involucrada. Tras denunciarla con nombre ya apellido, fue detenida pero volvió a quedar en libertad y hoy siente impotencia al ver como se trabaja sobre otros casos mientras el de él pasó al olvido.