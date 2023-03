Concejo Deliberante de El Bordo: "El pueblo lo quiere a Mazzone como candidato"

La Presidenta del Concejo Deliberante de El Bordo, Carla Peloc, dialogó con InformateSalta en donde comentó que "el pueblo de El Bordo lo quiere a Mazzone como candidato, uno tiene que ser consciente que el pueblo lo pide".

Esto se da en medio en diferentes rumores que apuntan a que Juan Rosario "Chicho" Mazzone, ex intendente de la localidad, tiene intenciones de ser candidato a la intendencia.

Debemos recordar que Mazzone fue protagonista, en enero del 2015, de uno de los escándalos judiciales de mayor impacto mediático, tanto a nivel provincial como nacional. Es que en ese momento se filtraron fotos suyas en una piscina de su casa, con un diminuto calzoncillo en una fiesta con chicas menores de edad. Por el hecho fue condenado a tres años de prisión condicional el 17 de febrero del 2017 aunque el 14 de enero fue destituido de la intendencia.

Peloc sostuvo que el lunes se reunirán las distintas comisiones aunque "el tema del señor Mazzone todavía no lo hemos tratado porque no se ha presentado la lista, solo esta divulgado que se va a presentar".

"Todavía no ha ingresado nada, ya estamos próximos a la presentación de las listas. Hay mucho que se dice, pero nada concreto", continuó para luego agregar: "Desde el Concejo no hemos tocado nada sobre ese tema".

Consultada sobre su opinión personal sostuvo, "quizás como mujer tiene que ser objetiva, en lo personal no estaría de acuerdo pero como su causa ya esta en orden. El pueblo de El Bordo lo quiere a Mazzone como candidato, uno tiene que ser consciente que el pueblo lo pide, pero como concejales tendríamos que ver si es que se puede y tomar las precauciones para que no haya ningún tipo de conflicto. No debemos entrar a pelea si la Justicia Electoral dice que el puede, creo que como candidato político hizo un buen trabajo en nuestro municipio".