Puesteros de Avenida Hipólito Irigoyen se manifestaron y Pontussi se acercó a dialogar

Los puesteros de la Avenida Hipólito Irigoyen se manifestaron porque debido a una obra de la Municipalidad quieren trasladarlos. En medio del reclamo se acercó la Interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, para dialogar con ellos.

En el lugar buscan realizar una plaza nueva con dársenas, guardarraíles y contrapiso. Debido a la obra, los puesteros deben reubicarse a algunas cuadras del lugar. Pontussi les prometió que luego retornarán al lugar y se les hará toda la documentación para que puedan estar en regla.

Mientas distintos carteles mostraban frases contra la medida, Pontussi explicó: "No hay posibilidades de que lo hagamos por parte, la obra es completa. Esta es la primera etapa, donde están los quioscos que es una cuadra y chirola. Ustedes están tirando de la cuerda, porque saben que no tienen permiso y es espacio público".

Más tarde la funcionaria, que se vio envuelta en una catarata de planteos de diferentes estilos, aclaró que "el espacio público no es para siempre. Acá hay un acuerdo de buena fe, de un lado y del otro para poder trasladarnos. Para la terminal no porque haya tengo otro problema".

"¿Cómo podemos hacer la obra si no se corren?, ¿Cómo podemos hacer la dársena, y hacer algo mejor que no sea un piso de tierra si ustedes no se corren el tiempo que les pedimos?. A los 22 que estaban les deje el formulario y les deje mi número de teléfono", comentó ante la presencia de TodoSaltaNoticias.

Por su parte, una de las vendedoras dijo que no buscan nada gratis, "trabajamos todo el día, si hay que pagar pagamos. Firmemos un papel".

Es por esto que completaran un formulario con diferentes datos para luego retornar al lugar que abandonaron.