Volvía de bailar en Moldes, la manosearon e intentaron llevársela en una camioneta

Un lamentable hecho ocurrió en Coronel Moldes a horas de un nuevo femicidio en Salta. Una joven oriunda de Moldes sufrió un intento de secuestro y abuso sexual por parte de dos sujetos, que a bordo de una camioneta Kangoo. Un vecino tomó intervención y logró evitar que el mal sea peor para esta joven.

Durante la mañana de este lunes, el papá de la víctima relató la situación. "Eran como las 6 y algo de la mañana, mi hija me llama y me dice que había tenido una situación muy delicada. Me levanto y me doy con el móvil policial fuera de mí casa y mi hija en un estado de nervios incontrolables. El oficial nos aconseja ir a la comisaría a hacer la denuncia".

Siguiendo en su relato por Multivisión, indicó que, según el relato de su hija, dos sujetos la siguieron en una Kangoo después de haber salido de un boliche y dejado a su amiga. La abordaron, la manosearon, el conductor de la Kangoo, se bajó y querían meterla en la camioneta y un vecino que había visto la situación, corrió en auxilio de su hija. En ese momento apareció el móvil policial, la soltaron y se dieron a la fuga".

Ya en su afán de dar con los atacantes de su hija, empezó a buscar información entre la gente. "Una persona me dice que había una Kangoo, camino al dique. Que estaban dos masculinos orinando, cuando llegó a la comisaría les digo que camino al dique había una kangoo y que habían personas, fueron, los interrogaron y le dijeron que recién venían de pescar".

"En lo que yo estaba en la San Martín y la Ortelli, veo una kangoo, le hago seña y me preguntan que pasaba, le digo que andaba buscando una kangoo por intento de violación, en eso sale mi hija y me dice esos son, el chofer aprieta el acelerador y se va, un muchacho los siguió hasta Salta, lo perdimos. Llegamos hasta el control policial y nos volvimos. La policía ya había reportado".

Cansados pero sin perder la esperanza de dar con los sujetos decidieron revisar finca por finca. "Entramos finca por finca, preguntando y justo le preguntamos a un muchacho que estaba en una garita si vio alguna camioneta, nos dicen por allá, los encontramos, estaban durmiendo panchamente, dimos aviso a la policía, tomó intervención y los detuvieron".

Los detenidos son un sujeto de 27 años y otro de 36 años. Hoy se encuentran alojados en Alcaidía bajo los cargos intento de privación de la libertad e intento de agresión sexual.