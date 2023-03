Salta conmemorará el día de la Mujer con un conversatorio en la Usina Cultural

El 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer y desde la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad proponen una actividad que pretende hablar sobre la realidad de las mujeres y diversidades salteñas en el mercado laboral.

En diálogo con InformateSalta, su titular, Itatí Carrique, secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, contó que se realizará mañana martes 7 de marzo, a las 17 horas, en la Usina Cultural.

“Será un conversatorio para compartir datos y números relacionados a la situación actual de las mujeres en el mercado laboral de la provincial. Y luego un panel con mujeres que van a compartir sus experiencias en cuanto a cómo les costó o no insertarse al mundo laboral y como combinaron con las tareas de cuidado o como lograron llegar o no a lugares de tomas de decisiones”, dijo.

A su vez, adelantó que el 29 de marzo, la provincia va a ser sede de uno de los 5 nodos federales de “Nosotras movemos el mundo”. “Es un evento organizado por el Ministerio de la Mujer de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación. La idea es llevar adelante talleres y foros de debate, donde podamos seguir hablando del rol que tenemos las mujeres en el mundo laboral. Lo que busca es generar conciencia del impacto que tiene el trabajo de la mujer en el mundo, que históricamente estuvo invisibilizado y que es necesario poner de relieve cuanto aporta la mujer para el funcionamiento del mundo”, expresó.

Sobre la situación de las mujeres en Salta, lamentó que el año empezó con varias muertes de mujeres, que están siendo investigadas, algunas de las cuales 4 fueras tipificadas provisoriamente como femicidios y algunas otras fueron desestimadas como tal.

“La Secretaría no tiene ningún tipo de injerencia directa cuando hablamos de casos de femicidios, desde el gobierno de la provincia se acciona desde la Secretaría de Justicia, son ellos los que llevan la coordinación y la articulación permanente con las distintas áreas que investigan estos casos. Lo que esta Secretaría tienen son informes que nos cursan para que estemos al tanto de estos casos para ver que se puede hacer desde nuestra área y siempre que tenemos casos de estos tipos se lleva adelante una articulación entre distintas áreas para dar un abordaje integral”, manifestó.

Asimismo, aseguró que trabajan diariamente para tratar de revertir la situación, aunque consideró que no se debe tener en cuenta únicamente la violencia o femicidios. “Tenemos que hablar de las desigualdades que sufren las mujeres y las diversidades en general, que no puedan acceder a puestos laborales también impacta en la vida de esas mujeres en cuanto a no poder retirarse de una situación de violencia o estar mucho más vulnerable ante muchísimas otras situaciones. No podemos seguir hablando solamente de la violencia, tenemos que ampliar el debate en nuestra sociedad, a toda la vulnerabilidad que tienen las mujeres”, concluyó.