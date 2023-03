Gremios municipales convocan a paro y movilización en busca de mejoras salariales

La inflación no da tregua y los gremios dijeron basta. César Molina, secretario General de ADEMUS, adelantó que en la jornada de hoy se movilizarán hacia el Centro Cívico Municipal (CCM) para reclamar una recomposición salarial.

Molina indicó que ayer mantuvieron una tensa reunión con el Ejecutivo Municipal pero no llegaron a un acuerdo. ”Da vergüenza que ellos se sigan aumentando el sueldo, y a nosotros nos dieron solo un 10%, nos dicen que recibieron un 50% menos de coparticipación, yo ya no les creo, no puede ser que toda la vida tengamos que salir a la calle por el tema de aumento salarial”, expresó en FM Aries.

El dirigente señaló que la paritaria municipal aún no se abrió y la provincia hace dos meses que cerró la misma. “Estamos dos meses esperando que se abran las paritarias, nos dieron el 10%, es una vergüenza que tenemos que salir a la calle otra vez, como lo hicimos la otra vez para que nos paguen los aumentos que nos corresponden por ley”, detalló.

En ese sentido, reclamó respuestas. “A mi dame una respuesta, dice que la intendenta está en Chile, esa cosa a nosotros nos molesta, los funcionarios se están aumentando los sueldos y nosotros con los sueldos magros que tenemos, son sueldos que no alcanzan para nada, tenemos que salir a la calle para que nos sigan pagando, pero también depende de los compañeros que tomen conciencia”.

Por último, confirmó que irán al CCM y exigirán una respuesta. “Vamos a ir todos, quiero un papel firmado, no quiere el ‘piripipi’, entonces, queremos un acta firmada, los dos meses que vienen, se terminó, tenemos que esperar mayo para recomponer la paritaria, la verdad que es una verguiza”, finalizó.