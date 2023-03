Diputados vuelve a sesionar y avizora un "trabajo intenso" para este 2023

Tras el discurso que dio el gobernador Gustavo Sáenz la semana pasada en la Legislatura, será este martes cuando se desarrolle la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la cual entre sus proyectos ya comienza a denostar cierto tinte electoral, no siendo ajena a los comicios próximos que se vienen para Salta.

En la previa a esa sesión InformateSalta se comunicó con la diputada provincial de Orán, Patricia Hucena, quien contó cuáles eran sus expectativas de cara al encuentro que tendrá con sus pares, como así los temas a abordar. “Iniciamos el año legislativo con un trabajo intenso, como lo fue el año pasado, con esa fuerza iniciamos este año donde ya tuvimos reunión de bloque y proseguimos con la reunión de Hacienda para tratar os expedientes del acta de labor”, dijo sobre cómo comenzaron las labores.

A esto rescató que en 2022 “pudimos hacer un trabajo de plantar bandera en educación, seguridad, los problemas de género… ahora hay mucho por hacer y por trabajar, en tema de género principalmente”, rescató Hucena haciendo énfasis en este punto en que este 2023 se trate la licencia especial para víctimas de género. “Las mujeres necesitan realizar sus denuncias y sus trámites, deben tener asistencia de los poderes, los entes y la sociedad del Estado”, dijo.

Ya sobre el “tinte electoral” que tiene la primera sesión en base a los proyectos de la orden del día, la legisladora le restó importancia. “Se nota que hay proyectos de la oposición de índole electoral, no hay nada nuevo, no hay que modificar leyes que ya están plasmadas y aprobadas por las Cámaras, espero que en lo electoral la oposición no quiera cambiar las reglas de juego en la cuenta atrás para los comicios”, apuntó.

Por último y sobre cómo la contienda pueda afectar el desarrollo de las sesiones, dijo que será necesario el compromiso de los miembros de la Cámara Baja, a fin de que los encuentros puedan cumplimentarse. “Hay que trabajar con responsabilidad, hay que atender las demandas y las situaciones que debamos abordar; tenemos que trabajar en los temas trascendentes que mejoren la calidad de vida, y las obras que den soluciones concretas”, fue su llamado.