“Quieren respeto, pero no respetan”, fuerte críticas tras el vallado a la Catedral por el 8M

Durante este miércoles y en todos los rincones del mundo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, jornada para la que se planifican diversas actividades con marchas en distintos puntos de la ciudad de Salta, donde entre otras cosas se advierte ya un caos vehicular.

En ese contexto, ya desde este martes al mediodía comenzaron a descargar las estructuras para el vallado de la Catedral Basílica, edificio que en otras jornadas del #8M fue pintado, escrito con graffitis, e incluso se llegó a arrojar botellas con orina y prender fuego en la vereda del templo.

Con las imágenes del santuario mayor de la provincia vallado por segunda vez en menos de un mes, los comentarios de la gente no tardaron en llegar, en su gran mayoría lamentando que tenga que cercarse este edificio histórico ante las “agresivas” y “destructivas” actitudes de algunas personas que pueden participar en este tipo de convocatorias.

Las opiniones se plasmaron en el posteo que realizó InformateSalta en nuestro perfil de la red social Instagram, primeramente repudiando que se deba vallar la Catedral por posibles hechos de violencia. “Que vergüenza que un grupo de ‘mujeres’ provoquen lo q tanto critican. Violencia pura”; “Lo único que hacen es daño y hasta alguna ni saben a qué van… lo que tendría que ser algo conmemorativo y recordatorio termina siendo vergüenza”; y “Por qué no hacen la movilización sin agredir ni romper nada!”, son algunos ejemplos.

"¡Es el Día de la Mujer! No de la destrucción, lamentable que existan personas que solo prodigan violencia"

También estuvieron quienes apuntaron a la representación de los ideales en este tipo de convocatorias. “Tener que andar cuidándose de ‘mujeres’ que no representan a todas” y “Soy mujer y no estoy de acuerdo con esto, se pelea por nuestros derechos TODOS LOS DIAS, no una payasada de marchar 1 vez al año”, son parte de esta mirada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Hay quienes hablaron de medidas y sanciones ante eventuales hechos violentos y daños. “Es necesario es que la que comete un desmán tiene que ir presa. Se acabarían los problemas”; “Deberían hacerlas pagar si rompen, obvio detenerlas e iniciarles una causa. Quieren respeto pero no respetan”; “Deberían poner mucha policía femenina y las que hagan disturbios marchen presas”, se pudo leer.

Por último, hubo igualmente miradas que confrontaron las anteriores, como “No pidan marchas pacíficas cuando diariamente salen noticias de violaciones, abusos y femicidios”; y además “Mientras cuidan la catedral siguen violando, secuestrando, matando mujeres. Pero bue el salteñx es así y la justicia también”.