Concejales contra la recategorización municipal y los aumentos, piden rever la medida

En la primera sesión del Concejo Deliberante, los ediles capitalinos aprovecharon la etapa de manifestaciones para referirse al impuestazo municipal, aprobado por ordenanza el año pasado. Denunciaron una recategorización injustificada en casi 100 barrios y aumentos que en algunos casos alcanzan hasta el 1000%.

El primero en referirse al tema fue el concejal Guillermo Kripper, quien cuestionó que los funcionarios municipales no escucharon la propuesta de aplicar el incremento de la unidad tributaria en tramos y, además, recategorizaron más de 90 barrios de la ciudad.

“Esa recategorización implicó para miles de personas que, desde enero, los impuestos municipales nos subiesen más del 150% y hasta un 700%. Hay varios casos de 700% de aumento y la pregunta es ¿qué le dieron estos casi 100 barrios que los hace mejores? y así corresponde una recategorización, que le dieron, no lo sabemos, no lo sabe nadie, tampoco los que se dedican a recaudar, porque aparentemente no conocen los barrios. Esta recategorización es injusta y muestra que no conocen los barrios”, dijo.

A su turno, Paula Benavides, criticó que durante el receso del Concejo, avanzó “en cuestiones polémicas y poco claras” y una de ellas es el impuestazo. “Ya lo advertíamos en diciembre cuando lo tratamos y cuando quienes nos manifestamos en contra hicimos ver que claramente no se trataba de un 77%, por debajo de la inflación como decían, que ya veníamos que dentro de las distintas zonas se habían incrementado unidades fijas que iban desde un 30 hasta un 140% de aumento”, expresó.

Y continuó diciendo que en la práctica el impacto fue mayor por la recategorización. “La hicieron con criterios que aún desconocemos y que ha terminado impactando, en algunos casos, de hasta el 700% de aumento, una brutalidad, que claramente tiene un fin netamente recaudatorio. Cuál es esa vorágine que tiene el Ejecutivo municipal de recaudar y de castigar al contribuyente y de cargar sobre su espalda la mochila de pretender una autonomía municipal financiera, sinceramente, no lo entiendo. Por eso hoy estamos presentando unos pedidos de informe y una resolución en la cual le pedimos frenar esta recategorización, no podemos castigar al contribuyente de esta manera”.

Por su parte, José Gauffín, comenzó su alocución opinando sobre lo que fue el discurso de la intendenta Bettina Romero en la apertura de sesiones. “Quiero calificar a este discurso con 4 palabras: inapropiado, inconsistente, decepcionante e incompleto. En un acto institucional no se puede anunciar una postulación a intendente, esto no es una unidad básica, no es un comité, no es un partido político, acá se está dirigiendo al cuerpo de concejales, que son la expresión de toda la ciudadanía, por lo tanto me parece inapropiado”, indicó.

En este sentido, cuestionó que se refirió al impuestazo. “Hay aumentos de hasta el 1000%, porque hay gente que el año pasado pagó el anual $1700 y este año le llegó $18.000, o sea que hubo aumentos de hasta el 1000%”, manifestó.

Asimismo, contó que al principio entendían de donde surgía ese porcentaje y luego tomaron conocimiento de la recategorización. “Tiene que tener un sustento, porque uno sube de categoría cuando hay mayor cantidad de servicios públicos que te presta la Municipalidad, pero la verdad que la recategorizaron un montón de barrios que siguen igual de antes, donde la hora de los barrios no llegó, sin embargo le llegó la hora del tarifazo y del impuestazo”.

Sobre este punto, en el transcurso de la sesión, aprobaron un Proyecto de Resolución, a través del cual piden al Ejecutivo Municipal que revean la resolución por la cual los barrios fueron recategorizados.