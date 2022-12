Con 4 votos en contra, concejales aprobaron el aumento de impuestos municipales

En última sesión del año, los concejales capitalinos decidieron aprobar el aumento de la Unidad Tributaria de casi un 80%, lo que se traduce en un fuerte incremento de los impuestos municipales. Durante la votación, hubo 4 votos en contra de los ediles Alberto Salim, Agustina Álvarez, Paula Benavidez y Laura Jorge.

La concejal Carolina Am fue la primera en tomar la palabra durante el debate y aseguró que el aumento está justificado por el contexto inflacionario del país, con los índices más altos de los últimos 30 años, llegando la inflación anual a casi el 100%.

“Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de mantener un municipio financiado y que siga brindándole los servicios, las obras y que pueda pagar sueldos como nos merecemos todos, un municipio ordenado. Desde este cuerpo deliberativo se ha propuesto establecer un tope a esta readecuación para el mes de julio 2023 del 30% más”, dijo.

A su turno, la edil Paula Benavides inició su alocución asegurando que bajo ningún punto de vista puede acompañar el proyecto, al que definió como un impuestazo histórico. “Seguimos reiteradamente a lo largo de la gestión actual castigando el bolsillo del vecino. Una gestión actual castigando el bolsillo del vecino, una gestión que ya lleva un aumento del 265% de la Unidad Tributaria, que hoy pretende este aumento que va a cerrar en el 77% con más una readecuación que termina cerrando exponencialmente en más de un 120%”, expresó.

En este sentido, acusó al Ejecutivo Municipal de no poner el foco en las prioridades y en las demandas de los vecinos, pretendiendo gastar con el Presupuesto del próximo año más dinero en pauta publicitaria que en pavimentación y compra de maquinarias.

“Hemos visto en estos años de gestión, la mala administración por parte de quien hoy ejerce el Ejecutivo Municipal de la hacienda pública, no podemos nuevamente castigar al contribuyente con esta mala administración si ni siquiera se le va a prestar mejores servicios. Este aumento viene encubierto, porque no cierra en este 77%, porque tenemos tasas, unidades fijas que se han modificado y que terminan con un incremento de más del 200%. Y por último, pedirle a quien se encuentra a cargo del Ejecutivo que empiece a gestionar para la gente, no para la campaña”, manifestó.