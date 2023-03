Emotivo recuerdo de la hermana de Claudia Aguirre: "Mis ojos aún te lloran"

Se trata de la mujer que perdió la vida al caer de un colectivo. El incidente sucedió el 7 de marzo del año pasado. Claudia subió al colectivo y la chofer arrancó sin antes haber cerrado la puerta, lo que provocó que la pasajera cayera en la cinta asfáltica. Murió horas después por las lesiones sufridas.

Noelia Elizabeth López Martínez, la chofer del 7B que protagonizó el siniestro fatal fue imputada por homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor en perjuicio de Claudia del Carmen Aguirre.

En julio del año pasado, la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, para López.

La hermana de Aguirre escribió un emotivo recuerdo

"Un día como hoy 8, hace exactamente un año atrás nos dejaste un gran vacío, un vacío el cual no se podrá llenar nunca, se siente raro escribir palabras para una persona que ya no está, más que en mis recuerdos. Hace un año atrás pasamos toda la tarde esperando que ocurriera un milagro, que Dios y la Virgencita nos concedieran un milagro, después de haber recibido esa horrible noticia de la cual nos decía que tu cabecita ya no era la misma".

Solo la esperanza y el amor nos mantenía como familia afuera del hospital, nos quedaba más que rezar y pedirle a Dios que nos mandara un milagro repetí tantas veces, eran las 5 y pico de la tarde, cuando me suena mi celular de un número el cual no conocía al cual atendí preocupada, en el cual me decían: “la llamamos del hospital, necesitamos que venga", sin esperar pedí permiso al guardia y caminé, miré al cielo y dije por favor que sea lo que le pedimos tanto a Dios, un milagro, (uno por ahí no piensa en lo peor porque fue de un día para el otro). Subí por esas frías escaleras una vez más y cuando llegue a la terapia vi que salían dos enfermeras de la sala donde estabas hermana mía y me dijeron lo siento mucho.

"Solo recuerdo que estallé en un llanto y fui a verte, te destape y estabas dormida con una paz en tu rostro, supe que Dios quiso otra cosa mejor para vos, llevarte a su lado para que nos guíes desde el cielo, te abrase, te di un beso y te jure que haría "JUSTICIA “por vos y te dije hasta siempre Caia, y en esos momentos se me vinieron recuerdos tan lindos con vos, que me quedé unos minutos mirándote y salí de la terapia, cuando en un escalón de esa escalera me senté y lloré sacando todo de mí y lo único que atiné es mandarle un mensaje a César: “

"Amor la caia se me fue”. Con el ❤ desconsolado se acercó una señora me preguntó si me encontraba bien le dije que sí, recupere fuerzas, pero esa fuerza, vino con bronca, quizás con odio, no sé, camine mientras pensaba como salgo y le digo a la mami que la Claudia nos dejó??, no sé cómo hice pero cruce la puerta de vidrio y del otro lado mi familia y solo recuerdo que grite con rabia y dolor:" Chofer HDP me la mataste “con una impotencia terrible . Y allí el abrazo con Walter y ver el dolor de la mami no pude más.

Aún no puedo creer que haya pasado un año de tu partida, mis ojos aun te lloran como ese día hermana se te extraña mucho y jamás te olvidaremos, la mami el papi, tus hijos, tus sobrinos y nosotros tus ñaños, un beso al cielo.

Como te lo prometí hermana pediré JUSTICIA siempre, esta IMPRUDENTE E INOPERANTE AL VOLANTE, ESTE PERSONAJE NOELIA LOPEZ, tiene que pagar como RESPONSABLE DIRECTO y la EMPRESA ALTO MOLINO Y SAETA, como RESPONSABLES de haberle permitido seguir manejando, aun sabiendo sobre tu muerte hermana, como no interesándole tu vida, por eso repito pido JUSTICIA por vos y por la familia, más besos al cielo mi querida "CAIA".

"OJALA PUDIERA DEVOLVER EL TIEMPO ATRAS PARA VERTE DE NUEVO, PARA DARTE UN ABRAZO Y NUNCA MAS SOLTARTE, YA ACEPTE TU PARTIDA... PERO CUANDO DEJA DE DOLER?".