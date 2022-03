Tras la muerte de una pasajera, podrían imputar a la chofer que manejaba el colectivo

La muerte de Claudia Aguirre, una pasajera del corredor 7 que cayó de un colectivo en movimiento y murió, es investigada por la justicia salteña. Esta semana podría haber novedades en la causa y la chofer de la unidad podría ser imputada.

Al respecto, Verónica Simesen, la fiscal que atiende en la causa contó al programa Sin Vueltas que ya se tomaron las medidas necesarias como así también declaraciones testimoniales para tratar de determinar la situación.

“Aparentemente por lo que hemos visto de la denuncia esta mujer se subió al colectivo y al no cerrarse la puerta salió lamentablemente despedida y posteriormente a los dos días falleció. Esto es claramente una imprudencia de quienes manejan este servicio público”, dijo.

En este sentido, llamó a tomar conciencia de que son muchas las personas que utilizan el transporte público. “Hubo quejas de esto, de tal vez las máquinas están mal colocadas, no les da tiempo a que se suban. Incluso sucede que no llegan a bajarse del colectivo y ya arrancó. Es una imprudencia y esto termina costando vidas humanas y no podemos permitir esas situaciones. Probablemente la semana que viene tengamos alguna cuestión ya concreta”, expresó.

Muerte de una niña electrocutada

En otro orden de cosas, la fiscal se refirió a la imputación de una señora de 83 años por la muerte de una niña de 10 años electrocutada en el barrio El Mirador. “Había como una especie de hoguera, se ve que se juntaban los vecinos del barrio y esta niña trepando un árbol, tocó una de las ramas, estaba electrificada a raíz de un cable que quedó conectado al cerco olímpico y a partir de ahí se produjo la muerte de esta niña”, manifestó.

Sobre la imputación, indicó que se realizó por la imprudencia o el descuido de la mujer de dejar un cable electrificado en una zona muy transitada. “No era una conexión clandestina pero si irregular, no se habían tomado las medidas para que ese cable quedara eliminado de electricidad”, afirmó.

Muerte de una interna en el penal de Villa Las Rosas

En relación al fallecimiento de una mujer que cumplía una condena, subrayó que aparentemente se habría producido por una autodeterminación. De igual manera tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para determinar si hubo intervención de otra persona.

“Fue un hecho que conmocionó al penal porque fue a la madrugada. Aparentemente utilizó una sábana. Se está investigando, porque muchas veces ciertas situaciones de suicidio o que aparentan un suicidio, terminan siendo homicidios. Nosotros lo que tenemos es una resolución de la Procuración que todas las muertes se tratan primero como un homicidio y si descartamos esa hipótesis, pasamos a la de suicidio”, aseguró.

Día Internacional de la Mujer

Por otra parte, describió que la situación de la mujer en Salta es compleja. “Las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia, de femicidios y es una realidad que no la podemos ocultar. Ya no podemos tapar el sol con la mano. Las mujeres solas no podemos con todo, está buenísimo que peleemos por la igualdad pero necesitamos que los hombres nos acompañen. No es una lucha solas, porque no vamos a llegar a ningún lado, sino que necesitamos que sea un complemento. Hay que cortar con los estereotipos, los chistes machistas, misóginos tanto las mujeres como los hombres”.

Asimismo, hizo hincapié en que la realidad marca un femicidio por mes en lo que va del año en la provincia y más de 50 en el país. “Hay que dar la discusión desde todos los ámbitos, desde los poderes públicos, las familias, las escuelas, tenemos que hablar de esta situación, tenemos que permitir que esto se visibilice para poder entender de que hablamos cuando hablamos de la violencia de la mujer. También existe violencia hacia otras personas, pero la violencia hacia la mujer tiene una característica muy particular que tiene que ver con el ejercicio de poder por parte de los hombres hacia las mujeres ejerciendo esa violencia, que no solo es física, es psicológica, económica, sexual, institucional. Faltan políticas públicas”, aseveró.