Feriantes del parque: “El municipio no tiene en claro cuáles son las necesidades de la Ciudad"

Durante las últimas horas se conoció que pronto comenzarán las obras para la nueva feria en donde se trasladarán los puesteros del Parque San Martín. Esta será emplazada en la Terminal de Ómnibus y se invertirán 400 millones de pesos.

Sobre el tema, la concejal Agustina Álvarez, habló con InformateSalta y se mostró molesta. “Se habló en muchas oportunidades que se iba a hacer el traslado de los feriantes y hasta ahora quedó en la nada. Se hicieron múltiples ofertas con varias propuestas, pero la realidad es que hasta que no veamos algo más concreto por lo menos desde el Concejo Deliberante, no tenemos ninguna certeza”, dijo al iniciar.

Explicó que dentro de lo presupuestado el año pasado, no estaba incluida esta obra, “o no se veía reflejada dentro del presupuesto”, por lo que reclamó que “estaría buen tener conocimiento desde el Concejo”.

“Se hicieron pedidos de informes este año para saber cuáles son las intenciones. No tenemos certeza de que vaya a pasar lo que dicen que va a pasar”, añadió y sostuvo que los concejales no tienen buena relación ni comunicación.

“No nos hacen participar ni de las decisiones ni del plan de acción. Solamente nos llaman cuando nuestra decisión es de vital importancia y no tiene manera de dibujar las normas para no contar con nuestra aprobación o mirada”, acotó.

Volviendo al tema de los feriantes, sostuvo que el año pasado se vencía la prórroga que tenían los puesteros del Parque San Martín y el Ejecutivo Municipal les pidió que acompañen, teniendo en cuenta la informalidad en la que se en encontraba casi el 50% de los vendedores.

“Nos pareció que no era justo que las personas que cumplieron durante años todos los requisitos de la normativa tengan los mismos beneficios que los que no, entonces entendimos que era necesario que continuaran las que habían cumplido”, añadió.

Explicó también que el año pasado votaron en contra de la prórroga que pedían algunos concejales, “sin embargo, el Ejecutivo Municipal decidió prorrogar dos meses más y ahora se habló de una nueva, no son coherentes ni sinceros a la hora de tomar decisiones y de las políticas públicas”, dijo.

“El municipio no tiene en claro cuáles son las necesidades de la Ciudad. Tenemos un presupuesto que tiene mas plata destinada a publicidad, propaganda y comunicación que a desagües, No niego que se hicieron obras, pero creo que no se ocuparon del espacio de cada uno de los ciudadanos”, agregó.

“Creo que se pueden hacer inversiones más pequeñas, no es necesario que se hagan las grandes obras ahora teniendo en cuenta la realidad”, finalizó.