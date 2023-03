¿Quién es la doctora Corazón? La especialista en recuperación infantil del Materno Infantil

La médica Celeste Arancibia, del Hospital Público Materno Infantil, es conocida como Doctora Corazón y fue elegida por sus compañeros por representar los valores de la institución; la equidad, la universalidad, la ética y reconocer al paciente como sujeto de derechos.

Arancibia contó que es de Chubut pero a estas alturas se siente más salteña que sureña, "mis abuelos son de acá, del norte".

"Siempre dije que quería ser médica, quería estudiar en Tucumán pero no pude entrar a la facultad entonces al año siguiente tenía que volver a intentar pero era todo un presupuesto. Yo soy la hija más grande de 4, había una beca para estudiar medicina en Cuba pero antes de eso me recibí de enfermera en la UNSa, me gradué y me fui. Estuve seis años estudiando en Cuba, hice un año más de medicina familiar y me volví", recordó la especialista en recuperación infantil.

"No lo pensé mucho, porque si lo hubiera pensado no me hubiera ido. No estuve mucho con argentinos sino con gente de otros países. Cuando estaba en mi tercer año de pediatría me fui a rotar a España".

En otra línea comentó sobre su trabajo que en las situaciones críticas "es cuando más calmado tenés que estar" y que es muy ansiosa "pero sé que no tengo que transmitir eso".

"Yo tengo mi corazón en los niños con cardiopatías congénitas. Hubo una paciente de Tartagal, una beba de un mes con una cardiopatía congénita diagnosticada. Después de la cirugía vinieron muchas complicaciones una detrás de otra, y mucha gente pensaba que no iba a salir, la misma familia me consolaba a mí. Después de mucha pelea salió y hace una semana salió".

En relación al Materno Infantil dijo que, "yo he crecido acá, tengo un sentido de pertenencia muy grande, yo quería regresar y ayudar en la Terapia Intensiva Infantil".

Consultada sobre su vida, cómo se definiría y que le gustaría comentó: "Es muy difícil decir cosas positivas cuando uno habla de uno, soy muy puntual, soy inquieta y soy muy colaboradora. A mi me gustaría dejar algo positivo y que el día de mañana se acuerden de mí".