Fue al hospital por una molestia en el brazo y lo dejaron peor: mirá cómo quedó

Sucedió en Tartagal, en el hospital Juan Domingo Perón, donde un paciente asegura que a raíz de la mala atención que recibió en el lugar, su brazo quedó desproporcionado y no lo puede mover. También denunció maltrato y discriminación.

“Hace cuatro meses tuve malos tratos por el doctor Zamar, me insultó a mí y a mi madre, tenemos testigos, el hospital nos pidió que hagamos un descargo por la mala atención. El doctor me atiende, mira la radiografía y me dice que no tenía nada, me realizó unos movimientos en el brazo y me recetó una medicina”, manifestó el damnificado.

El hombre contó que llegó gritando de dolor pero le dijeron que no tenía nada. “Me pusieron un calmante en el nervio ciático que hasta el día de hoy tengo problemas por eso”, agregó.

Al pasar el tiempo, el brazo le seguía doliendo, por lo que decidió consultar con otro especialista. “Yo no tenía nada pero ahora no puedo enderezar el brazo, no quedó de la misma forma. Me hago atender en la clínica, llevé la misma radiografía que me hicieron en el hospital, me dijeron que tenía algo en el brazo”, sostuvo en Mosconi TV Color.

El hombre contó que en la clínica le hicieron una nueva radiografía. “Me dijeron que por los movimientos del médico se había complicado el caso y tenían que hacer una cirugía. El doctor Aramburu me hizo la cirugía en el hospital, me atendió de la mejor manera, pero el brazo no me quedó igual. No puedo hacer fuerza, no puedo trabajar”.