Se cumplen 10 años del Papa Francisco: "Es uno de los pocos líderes que el mundo escucha"

Hoy se cumplen 10 años de aquel 13 de marzo del 2010 cuando desde el balcón central de la basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el mundo escuchaba Habemus Papam y conocía al Papa Francisco.

"Si bien es argentino es de toda la Iglesia, de todo el mundo. Es el primer Papa Latinoamericano, el primer Papa Jesuita, es el primer Papa que lleva el nombre Francisco y marca un cambio muy fuerte en el pontificado, el habla y pide una Iglesia pobre para los pobres", dijo Javier Romero, vocero de la Catedral de Salta, en diálogo con InformateSalta.

"Es un Papa de los gestos y los signos. Fue rompiendo los protocolos, fue misionero, viajero y defiende los valores humanos como la vida", continuó destacando sobre quien para él marcó una renovación, un antes y un después en la Iglesia Católica.

Un dato a considerar es que Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el primer Papa no europeo desde el fallecimiento del sirio Gregorio III en el 741.

"Él habla mucho de la reconciliación profunda entre los hombres, le gusta mucho la parte ecuménica, hace participar mucho a los otros credos. Es una figura muy importante y respetada", dijo Romero para luego destacar que siempre criticó toda acción violenta e injusta, "por supuesto que a nosotros como argentinos e Iglesia Argentina nos llena de orgullo en el buen sentido".

Consultado sobre la posible visita del sumo pontífice al país, "todos queremos que el Papa pueda venir a Argentina, pero bueno a veces no se dan las cosas. Un viaje pontificio, el viaje de un Papa no es fácil, no es como cuando nosotros elegimos irnos a algún lado".

"Es uno de los pocos líderes que el mundo escucha, nos llama siempre a reflexionar. Ha sacudido a la Iglesia para reaccionemos en que somos todos hermanos e iguales. Por supuesto cada Papa ha tenido sus riquezas y cualidades, cada uno ha tenido un rol importante. Hay una frase muy significativa y fuerte, dijo que estamos todos en la misma barca y es el Señor quien guía esa barca", finalizó Romero.