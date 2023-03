Expectativas en el turismo por Semana Santa, se espera una ocupación superior al 80%

En diálogo con InformateSalta el Presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Di Mecola sostuvo que se puede esperar una ocupación hotelera superior al 80% por Semana Santa. "Ya es un clásico venir a Salta, así que va a haber una buena ocupación, ya hay demanda y pedidos concretos así que estamos con buena expectativa".

Aunque puede resultar demasiado temprano para comenzar a hablar de ocupación hotelera, Di Mecola se animó a comentar: "Para mí va a superar el 80%".

En este sentido se debe pensar también en el feriado que traerá marzo y la posibilidad de una nueva edición del PreViaje a mitad de año, lo cual resultaría muy beneficioso para uno de los sectores más golpeado por las restricciones del Coronavirus.

Al ser consultado sobre los precios, respondió: "Hasta marzo se mantienen los costos de la temporada de verano y en Semana Santa siempre aumenta un poco, pasa que la inflación nos va corriendo y es difícil determinar que es caro y que no. No hay precios de referencia, en general hablamos con todos los empresarios para que no excedan sus precios".