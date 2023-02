Turismo: Buena expectativa por la segunda quincena de febrero

Con el comienzo de la segunda quincena de febrero, las expectativas del turismo se renuevan. En este sentido, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, dialogó con InformateSalta sobre las ideas que tienen sobre la cantidad de turistas que podrían llegar.

Consultado sobre los resultados de la primera quincena, Di Mécola sostuvo que: "La primera quincena fue un poco mejor que enero, es normal por el carnaval y febrero que siempre levantan más que enero. Obviamente esperemos que en el día a día los turistas de la región se acerquen por el mismo carnaval y la serenata".

En la misma línea comentó que la expectativa es buena y en el análisis de la temporada, nos encontramos con un nivel de ocupación hotelera en torno al 55% "que son los valores históricos".

"No se puede comparar con la temporada anterior porque estaba el PreViaje y la gente no podía vacacionar por el exterior . Teniendo en cuenta la coyuntura del país creó que es una buena temporada".

Respecto a los ingresos para el sector, dijo que "los turistas consumen poco, no toman muchas excursiones. Consumen poco porque vienen con poco poder adquisitivo, el tema es la inflación. No podes cobrar mucho más que lo que tendrías que cobrar para tener una rentabilidad aceptable". En cuanto a "las excursiones, la situación es parecida. No podes aumentar mucho porque la gente no va a consumir".

En referencia a la llegada del turismo extranjero, destacó que "seguimos creciendo en movimiento de extranjeros, creemos que el segundo semestre va a venir bien. El vuelo Salta-Sao Pablo es muy importante, ahí llega la mayoría de los turistas extranjeros, hay que mantenerlo ya que subió muchísimo el porcentaje de turistas brasileros".