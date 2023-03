Mimessi: "Lo mejor para Tartagal y Salta es que Gustavo Sáenz vuelva a ser gobernador"

El actual intendente tartagalense, Mario Mimessi dialogó con CNNSalta-94.7 en dónde criticó las campañas sucias: "Uno comienza a acostumbrarse a este tipo de cosas y sobre todo cuando llegan los momentos de cierre de listas y presentación de candidaturas. Todo el tiempo se presentan en las redes estas noticias falsas pero bueno creo que la gente sabe darse cuenta de la situación y termina siendo un boomerang".

"Estamos en camino con un poquito más de tres años de gestión, hubo muchas cosas que se han hecho y otras que se están haciendo. Sentimos que faltan cosas por hacer, por eso independientemente de la persona de Mario Mimessi vamos a competir en las elecciones que se vienen", continuó.

En la misma línea, sostuvo que lo que se va a elegir es "si queremos seguir para adelante y pensar en un futuro, o si queremos volver para atrás porque claramente los candidatos representan el presente y futuro y otro que representan el pasado".

En este sentido, Mimessi sostuvo: "Nosotros por ahí somos cuidadosos y respetuosos para evitar malas interpretaciones, yo con Gustavo Sáenz una situación que se ha ido basando no solamente en gestión sino con vínculos personales muy fuertes. Yo no lo conocía antes de ser intendente, pero al poquito de asumir nos tocó una pandemia en la que comenzamos a ver como se nos corría la hoja de ruta".

"A Gustavo Sáenz le ha tocado un momento particular para ser gobernador, lo mismo que a mi para ser intendente. Todos saben que mi origen es el radicalismo, es una bandera a la cual he abrazado y no la he soltado ni voy a dejar de ser radical. Claramente no solo Mimessi sino la estructura fundamental de la gente que trabaja con Mimessi viene del radicalismo, ahora desde el primer día he formado un gabinete con personas de distintos frentes".

El radical despejó cualquier duda al decir, "siento que el futuro de Salta tiene que ver con la continuidad del gobernador Gustavo Sáenz, por razones políticas no voy a tomar una decisión que perjudique primero al pueblo de Tartagal y después a los salteños. Se trabaja bajo denominadores comunes de que queremos para salta, no solo para hoy sino para el futuro".

Consultado sobre porque su apoyo a Sáenz y no a la UCR, explicó que, "siento que las decisiones que ha tomado el partido al que pertenezco no han sido las mejores pensando en el futuro de Salta. Yo no quiero que las decisiones de los salteños sean tomadas desde Capital Federal por un grupo de porteños que siento que no tienen el mapa real de lo que pasa en Salta. Tengo una larga historia y no la voy a perder. Cuando uno hace política pensando en la gente no debe contemplar el aspecto personal, la política esta para solucionar los problemas de la gente".

"Creo que lo mejor para Tartagal y Salta es que Gustavo Sáenz vuelva a ser gobernador", finalizó.