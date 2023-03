Para Kripper, "los que critican al Concejo tienen que recorrer los barrios y dar la cara"

En una nueva sesión del Concejo Deliberante, Guillermo Kripper le dedicó unas líneas al procurador de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo quien en su momento sostuvo que "este Concejo es el peor en mucho tiempo".

Kripper señaló que en zona Sudeste, hay una obra sin terminar de entre 3 y 4 metros cuadrados sin pavimentar, sin el hormigón correspondiente. "Esto genera muchas dificultades en el tránsito, en la seguridad de los vecinos, ocurrieron accidentes", dijo.

"Se puede ver que no terminó la obra. Pero además se puede divisar a la distancia que dice ´Estamos haciendo´. ¿Qué cosa? Me digo yo. Y la respuesta está en la próxima imagen. Y acá no me lo van a poder creer. ¿Qué estamos haciendo? Renacuajos. Me tomé el trabajo de remarcar con circulitos los renacuajos. ¿Qué estamos haciendo? Llamando al dengue", continuó mientras enseñó algunas imágenes.

"¿Saben cuánto tiene que pasar para que aparezca en el agua un renacuajo? Tres meses. O sea que esta situación lleva tres meses. Una verdadera vergüenza. Una falta de respeto total a los vecinos de la zona, que preocupados como Elvira me llamaron y me pidieron que por favor lo muestre esta situación en el Concejo Deliberante".

En este sentido sentenció: "No sólo nos quedamos en la crítica, sino que presentamos de manera urgente un proyecto de resolución para que se repare esta situación. Y aquellos que critican a este Concejo Deliberante yo los invito a recorrer un poquito los barrios porque se van a dar con estas situaciones y tienen que dar la cara ante los vecinos".