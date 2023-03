Julio Moreno: "Tenemos una economía informal de casi el 50%"

El economista Julio Moreno sostuvo en diálogo con InformateSalta que la situación argentina "es bastante difícil. Estamos teniendo el agravante de que los sueldos no están subiendo en la misma proporción que la inflación".

"Estamos hablando de un 7% y eso nos pone mal porque hay un tema. Aumenta la inflación, los sueldos no aumentan en la misma proporción y estamos hablando de un síntoma de recesión y la recesión es lo peor que le puede pasar al país. Es un condimento no muy bueno, aumenta la canasta, aumentó el combustible y de por sí todo lo demás aumenta. Esta es una cadena que no se va a cortar", continuó explicando.

"Los conflictos sociales que estamos teniendo, son problemas que no los va a resolver este gobierno. Son todas cifras mentirosas que dibujan la realidad", continuó el economista.

Consultado sobre la situación en los barrios más humildes, Moreno aconsejó: "Traten de dignificar su actitud, su trabajo, lamentablemente yendo a un comedor o merendero no se puede durar mucho tiempo. Si uno piensa en suprimir planes sociales, tiene que pensar en dónde va a ir toda esa gente . Hay que empezar a hacer leyes amigables para que las PyMES tomen a más gente, es un circulo que para hacerlo se necesita mucha decisión política".

"Traten de buscar trabajo, tenemos una economía informal de casi el 50%. Es una situación de caos la economía, estamos al borde de una hiperinflación, un default. El próximo gobierno va a tener que hacer si o si todos los ajustes que sean necesarios", finalizó.