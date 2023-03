“Beto” Castillo, apuntó durísimo contra el PRO: “Está en su peor momento”

Luego que el PRO anunciara que irá con lista propia en las elecciones provinciales, por fuera de Juntos por el Cambio, el titular de REMSA, Alberto “Beto” Castillo, salió con los tapones de punta y los criticó con dureza a los dirigentes de esa fuerza a la que pertenecía. Para él, hay personas que deberían dar un paso al costado y no deberían primar las intenciones personales a los objetivos del partido.

“Con muchísima tristeza tengo que decir que es el peor momento del PRO desde que se constituyó en la provincia de Salta. Un partido que ha quedado totalmente aislado, en el cual sus dirigentes no han tenido el nivel para estar al frente de ese espacio que tanto ha representado a los salteños en estos últimos 8 años desde que salió como partido a competir por bancas”, indicó a InformateSalta.

En este sentido, consideró que sus dirigentes, incluidos los de la Unión Cívica Radical (UCR), no tienen la madurez de trabajar con el tiempo necesario para poder conformar este frente. “No me pueden decir que se han juntado el último día para ver si hacían un frente. Esto significa que las personas que integran han prevalecido en vez de trabajar por un proyecto de la sociedad”, cuestionó.

Asimismo, opinó que las intervenciones tampoco sirvieron y que la decisión de participar en soledad, afectará la cantidad de votos que podrían haber conquistado si hubieran conformado algún frente.

“Lo que hacen es perder un caudal muy importante, porque la gente que se representaba con el PRO, veía en ellos la posibilidad de un cambio. La verdad que son más de los mismos, a los cuales solamente les interesa ser importantes que útiles, como decía Churchill. Entonces, la pelea por un cargo, hacen perder a los que se identifican con ese sector la posibilidad de acceder a bancas, porque lo único que ha hecho ahora es dividir al electorado con los radicales, que han sido socios históricos”, dijo.

Castillo hizo hincapié que todos los días, a nivel nacional, se escucha a los dirigentes decir que es un partido abierto a integrar con otros sectores, sin embargo, en Salta decidieron irse de su integración con la UCR por la inclusión del Frente Plural.

“Totalmente antidemocrático porque no regularizan y quieren instalar a dedo los candidatos. Yo lamento mucho las formas, los procedimientos, lo que se ha dicho, la forma en la que se ha tramitado todo esto, que no se ha podido entre dos partidos que han sido el origen de este frente Juntos por el Cambio lograrse ponerse de acuerdo. Esto refleja, la falta de conocimiento político, la falta de madurez, la falta de ofrecimiento de uno hacia el electorado, de una propuesta que si vos la tenes y tenes que ceder el lugar, el objetivo es que el espacio pueda lograr, no lo tienen en claro. Esto no es responsabilidad de uno u otro, esta es la responsabilidad de una dirigencia completa”, manifestó.

También subrayó que la realidad es que el PRO es un partido intervenido, quebrado y que rompió todos los acuerdos que se han conformado desde el 2015 a la fecha. “La verdad que no veo nada positivo de los actuales. Yo creería que habría personas que tienen que dar un paso al costado. Inés Liendo, tendría que dar un paso al costado”, disparó.

Además, aseguró que espera el llamado a elecciones internas y en el caso de que ellos resulten los ganadores, el partido se transformará en uno abierto, con mayor participación, con proyectos desarrollistas, con propuestas, con dirigentes, con participación de la juventud.

“Lo único que escuchamos los últimos 60 días, es que se fue Martín Grande, renuncias públicas, que se dividen, que Virginia Cornejo está con la otra parte, también quebrado. Es un desastre, está totalmente fracturado”, aseveró.

Sobre lo que vendrá, adelantó que el sector del PRO Grand Bourg va a presentar en los próximos días una propuesta acompañando a Bettina Romero y al gobernador Gustavo Sáenz, “por supuesto para decir estas son las personas que han trabajado y han hecho el PRO al que se llegó y esta dirigencia actual, que son gente que con gran impericia no han podido manejar los destinos del partido”.

Finalmente, sobre sus intenciones de ser candidato, afirmó que no tiene aspiraciones para los comicios provinciales, pero sí para las nacionales. “La verdad que quejarse y tampoco pasar a la acción, es al vicio. Si uno quiere cambiar, tiene que actuar, estamos viendo”, concluyó.