El Chaqueño Palavecino habló luego de ser acusado de presentarse alcoholizado y tarde en un show

El Chaqueño Palavecino está envuelto en un escándalo luego de que una presentadora del Festival del Cosechador lo acusara por incumplir con el horario pautado para su recital y de presentarse en malas condiciones de salud.

Laura, la presentadora del evento decidió grabar unas stories en su Instagram para mandar al frente al cantante: “Anoche estuve haciendo la conducción del Festival del Cosechador y pasó algo que me dejó indignada y lo voy a compartir en las redes porque no me importa nada de lo que piense el señor Chaqueño Palavecino”.

Además, acusó: “Apareció en escena a las dos y media de la mañana, cuando estaba previsto que él llegara al predio a las 12 y media y se subiera a cantar ante más de 10 mil personas que lo estaban esperando desde muy temprano, pero parece que no estaba en condiciones”, dijo haciendo un gesto con la mano de tomar alcohol.

“No estaba para nada bien, se desapareció, llegaron los músicos y nadie sabía en donde estaba, qué le pasaba, a qué hora iba a llegar, Subió recién al escenario a la madrugada. Imaginate el enojo y nada tiene que ver la comisión del festival”, explicó.

Ante esto, fue Karina Mazzocco quien habló por teléfono con el artista para poder aclarar la situación y en su programa A la tarde contó sobre la conversación: “Me dijo cuál fue la razón por la cual él se presentó tarde, de lo que había arreglado le pagaron solamente un tercio, esa fue la razón de la demora”.

“Dilató la entrada al escenario esperando que le pagaran y lo que él argumenta es que estaba cansado y mal de la garganta”, detalló Mazzocco y agregó que le pidió al Chaqueño que tuviera una conversación en vivo pero que prefirió todavía no hacerlo. /Pronto