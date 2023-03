Se definieron los cruces de cuartos de final de la Champions League

Se sortearon los cuartos de final de la Champions League con los ocho equipos definidos, el azar los emparejó y así quedaron los cruces del torneo de clubes más importante de Europa:

Milan vs. Napoli, Inter vs. Benfica, Real Madrid vs. Chelsea y Manchester City vs. Bayern Munich.

Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Champions League

Los cuartos de final se jugarán en dos semanas distintas. Los partidos de ida de cuartos de final será el 11 y 12 de abril de 2023 y los de vuelta el 18 y 19 del mismo mes. Luego, las semifinales con la ida el 9 y 10 de mayo y la vuelta los días 16 y 17, mientras que la final será el 10 de junio.

Así quedaron las llaves de acuerdo al cuadro

El ganador de Real Madrid-Chelsea chocará ante el ganador de Manchester City-Bayern Munich

El ganador de Milan-Napoli se enfrentará al ganador de Inter-Benfica.