Con cuchillo en mano, quiso quemar la casa de unos supuestos ladrones

Sorpresiva fue la reacción que tomó una vecina de Embarcación, en la zona norte de la provincia quien tras el robo de dos celulares de su vivienda, amenazó con prender fuego la vivienda de los supuestos ladrones, e incluso blandiendo un cuchillo al afirmar que no le importaban las consecuencias.

Según la información que compartió Multivisión Federal, el nombre de esta mujer es María, quien dijo ser víctima de la inseguridad cuando, aprovechando que ella se encontraba durmiendo, le sustrajeron los dispositivos móviles. Al percatarse de la faltante, agarró un bidón con nafta intentando quemar la casa de unos supuestos dealers, señalándolos como responsables del hurto.

En el video donde hablan con la mujer, dice que ella se quedó descansando tras trabajar durante mucho tiempo, dejando dos celulares cargando pero, al despertar, ya no estaban. Su preocupación estaba en que en uno de los dispositivos, había información respecto a la operación de riñón que le hicieron a su hija, data que necesita para el control médico.

“Me da bronca que nadie haga nada, yo voy de mi casa al negocio y del negocio a mi casa, nunca me metí con nadie y estos ‘pendejos’ están acostumbrados a robar”, reclamó la mujer quien, según sus declaraciones, los ladrones serían muchachos que consumirían sustancias prohibidas. “La madre ayer se fue a Tartagal a recuperar a los changuitos que ‘son drogados’”, aseveró en sus dichos.

Sobre el fuego que quería generar, dijo que no le tenía miedo a las consecuencias: “Yo traje el bidón porque le quiero meter fuego a la casa, todas las veces los policías los meten preso y los vuelven a soltar; si la policía son tan buenos para no tomar denuncia y tratarte como perro cuando vas a la comisaría, ¡entonces yo también soy bien buena y me atrevo a meterle fuego!”.

Como si fuera poco, pasó de entre sus prendas un cuchillo de buen tamaño. “Estoy con un cuchillo porque soy bien capaz de hacerlo, ¿saben por qué? ¡Porque no le debo nada a nadie ni robando un peso a nadie!”, vociferó. Sin embargo la mujer no procedió a hacer lo que pretendía ya que sus hijos finalmente la disuadieron que evite problema, realizando a posterior la denuncia por el robo de los teléfonos celulares.