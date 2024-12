Alerta en el Cabra Corral: Hay un yacaré de 2.50 metros

Este jueves se reunieron referentes de Coronel Moldes y la provincia para analizar la situación que se vive en el dique después que vecinos hayan encontrado yacarés a la orilla.

Según detallaron, sería una familia de alrededor cinco yacarés. En contacto con InformateSalta, el director de Turismo de la localidad de Coronel Moldes, Eduardo Muratore, brindó detalles de cómo trabajarán para la prevención.

“Según los comentarios del pueblo los ejemplares los habría traído una familia que tiene una finca en Osma"

Muratore aseguró que están trabajando con una bióloga para determinar cuál es la situación de los animales que no son autóctonos de la zona. “Según los comentarios del pueblo los ejemplares los habría traído una familia que tiene una finca en Osma, pero no los sabemos” aseguró el funcionario municipal. Hasta el momento han confirmado que cinco ejemplares en las aguas del Cabra Corral. “Sabemos que algunos con chicos y no serían ejemplares que ataquen. Pero, en la zona de El Saladillo hay un ejemplar de 2.50 metros” detalló.

Ante la presencia de los ejemplares, Ambiente junto a la policía, comenzó acciones para incrementar los controles en la zona del Cabra Corral. Además, también colocarán cartelería para que quienes estén en el dique en los próximos días, estén atentos a posibles situaciones.

Se espera que en los próximos días llegue a Coronel Moldes personal del CONICET para determinar cuántas especial hay, ubicarlos y analizar si deben ser trasladados a su hábitat o puestos en cautiverio.