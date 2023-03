Piden promulgar la Ley de Merito que sirve para ayudar económicamente a deportistas retirados

Fabiola Soria, presidenta de la Unión Provincial de Boxeo, es una de las impulsoras de la gestión para reflotar la Ley de Merito, se reunió con el Secretario de Deportes, Sergio Chibán que se comprometió para promulgar la reglamentación de la Ley de Merito tiene un objetivo económico y está destinada a los deportistas retirados.

En 2016 la legislatura sancionó la Ley N° 7927 denominada Régimen de Reconocimiento al Mérito Deportivo que tenía como objetivo brindar una contención económica a viejas glorias del deporte salteño. La ley fue promulgada en mayo del mismo año mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey pero nunca llegó a entrar en vigencia.

En 2020 deportistas del boxeo comenzaron a gestionar ante los legisladores para reflotarla y en diciembre del 2021 quedó aprobada por el senado con algunas reformas. En los últimos días dieron otro gran paso cuando fueron recibidos por el Secretario de Deportes Sergio Chibán que se comprometió a darle celeridad a la redacción de la ley para poder incorporarla al presupuesto.

La presidenta de la Unión Provincial de Boxeo, en diálogo con InformateSalta aseguro la reunión con el Sergio Chibán, fue muy positiva. “La verdad que nos vamos conformes, queríamos que nos escuchen porque esto es una lucha que lleva años y nos vamos con el compromiso del Secretario de Deportes de que la reglamentación va a salir. Nos pidió unos diez días para que él se pueda ocupar personalmente del tema y ya ordenó que se cree la reglamentación. Esto para nosotros es un paso muy importante porque sin esto nunca íbamos a ingresar al presupuesto. Y acotó: “el vio con buenos ojos esta ley y nos contó que el como dirigente de fútbol conoce casos de jugadores que hicieron mucho por el deporte y tampoco tienen un trabajo ni una ayuda como muchos boxeadores. Eso también es importante para nosotros porque encontramos a una persona que entiende nuestra lucha”.

También habló sobre la difícil situación de algunos deportistas del boxeo en la provincia.” Hoy el boxeo de Salta tiene 19 posibles beneficiarios y de esos 19 solo tres tienen trabajo. Los otros están desocupados. Tenemos una ley desde el 2016 que nunca se implementó, en ese lapso se murió Farid Salim, se murió Cirilo Gil, se murió Hipólito Núñez sin haber recibido ese beneficio, no esperemos que se mueran los demás sin recibir algo de lo mucho que le dieron. A Condorí lo tuvieron que operar de uno de sus ojos y no tenía obra social y se tuvo que hacer una colecta entre la gente del boxeo para ayudarlo a pagar. Con la ley eso no hubiera pasado. Ese es el reconocimiento que buscamos y que necesitan nuestros boxeadores”, expresó.