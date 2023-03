Se rompió el Frente de Todos: "Primaron las vanidades"

A través de HoraDeVoces, Lucas Godoy hizo referencia a la división del Frente de Todos que terminó reflejándose en la inscripción de dos frentes con el mismo nombre; uno con el Partido del Trabajo y del Pueblo, Kolina, Nuevo Encuentro y Partido Solidario; y otro con el Partido Igualar, Patria Grande y el Frente Grande.

“Hemos buscado un Frente de Todos que de manera competitiva, seria y responsable sea una alternativa para un sector de la sociedad que tiene una afinidad que se siente interpelada por el Frente de Todos, un sector del peronismo que hoy no tiene una visión que lo represente. Todas las expresiones políticas de Salta son de centro o centro derecha”, continuó.

El diputado consideró que el Frente se gestó desde su primera vez de esa manera en el 2019. En cuanto a la diferencia del espacio, consideró: "Priman más las vanidades que las pretensiones de conformar proyectos políticos, tendientes a lograr básicamente disputar el poder que de esos se trata la política, en busca de cambiarle la vida a la gente para bien, no para posicionarme personalmente. A mí me parece que eso es pensar en una lógica personal, sectaria y verse el propio ombligo".

El nombre "es secundario y deberá resolverlo la Justicia". Acerca del frente que el conforma con el Partido Igualar y otras agrupaciones municipales, manifestó que está fortalecido, con representantes del interior y con ideas y críticas a las gestiones tanto en la Provincia como en la Municipalidad, es decir, “un proyecto de oposición”.

Sobre los dichos de Emiliano Durand (Frente Avancemos) y Verónica Caliva que aseguraron que el frente del Partido Igualar “es funcional al gobierno", respondió que aunque no escuchó las declaraciones si "me resultaría muy raro que las personas que armaron proyectos políticos con Zapata, Grande y Olmedo tengan una mirada crítica sobre otros sectores con identidad y coherencia ideológica".

“Yo si se donde estuve y donde estaré. No he ido cambiando mi posición política, siempre he estado dentro del margen del peronismo”, sentenció.