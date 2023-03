Lucas Godoy: "Hay que trabajar en una propuesta electoral seria, responsable y atractiva"

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con el Diputado Nacional Lucas Godoy sobre el avance del año electoral: “Ya se van generando definiciones, nosotros estamos en la búsqueda del armado del Frente de Todos como tal”.

Al pasar, el Diputado no dejó de destacar la figura de Walter Wayar: “Es un hombre de la política que viene hace mucho tiempo, que tiene un gran compromiso, hoy es senador por Cachi y quién puede negar que es peronista y que tiene una vasta trayectoria en ese sentido”.

Godoy resaltó que hoy los frentes tienen tendencias a representar intereses de centroderecha: “Creo que los distintos frentes que se han conformado del oficialismo, pasando por algunos de la oposición, tienen una característica de centro-derecha. Aparentemente, todos piensan que la sociedad mira hacia esos lugares y en términos estratégicos conforman frentes de esas características”.

Asimismo, pidió que haya representación para otros sectores: “Entiendo que el progresismo tiene que tener una propuesta electoral seria, responsable, atractiva, con ideas para los sectores más peronistas, kirchneristas. Confluyen distintos espacios, como un sector del Partido de la Victoria, que está un poco alineado hacia la centroderecha, pero, además, hubo algunas rupturas que evidentemente son irreconciliables. Pasando por Zapata, Olmedo, Martín Grande, por poner algunos nombres para que se identifiquen".

"Tiene que ver con eso, con la conformación de un frente de centroderecha, yo creo que el progresismo y el peronismo, principalmente el Frente de Todos, debe presentar o tiene que hacer el esfuerzo y tienen que ser lo suficientemente inteligentes sus dirigentes y dirigentas para constituir un espacio competitivo, responsable, serio, con propuestas y con proyección”.

Al ser consultado sobre un posible encabezamiento de lista, el legislador dijo: “Me puse la camiseta en la búsqueda de un armado, es difícil por ahí hablar con alguien o intentar dialogar o acordar cosas con alguien cuando las posturas son absolutas. Esto sucede en todos los ámbitos de la vida. Me he formado en lo parlamentario desde que me recibí de abogado y es algo que me apasiona y entiendo que esa discusión siempre tiene que ser: ceder, conceder, reclamar. Son acuerdos, de eso se trata. En cualquier instancia de la vida no solamente en el ámbito público. Tenés que estar dispuesto a ceder, ahora si te sentás a decir o yo o nadie, transformás el proyecto colectivo en una en un proyecto personal con distintas estrategias: para instalarte para una campaña nacional, para que me conozcan más, o porque creo que soy la referencia única. Y todo termina siendo personal".

Sin embargo, a mí me parece que lo más interesante que tiene la política es un proyecto colectivo. Son propuestas colectivas por más que siempre van a estar personificadas. Es una un trabajo que debe hacerse colectivamente, necesariamente. Estoy intentando esto, entonces yo no puedo sentarme y decidir que soy yo. Es “armemos porque creo que hay un sector de la sociedad que está esperando esto”, a quien hay que interpelar y en ese caso me parece que tiene una característica de mayor honestidad sentarse en la mesa a discutir de esta manera que sentarse desde la vanidad y desde el ego personal”, sentenció Godoy dejando en claro que, si bien fue uno de los impulsores a abrir un nuevo espacio, el espíritu del mismo es lograr un consenso real desde el diálogo abierto y democrático.

El legislador no dejó pasar la oportunidad para dar su visión sobre la gestión actual: “Soy uno de los que más reniega del espacio al que formo parte. Yo pertenezco al Frente de Todos con sus virtudes, con sus defectos, con sus errores y con sus aciertos. Me parece que hubo muchos aciertos, desde el manejo de la pandemia, errores en ese momento, también. Errores personales más que de la visión general. Hubo consecuencias al respecto, esos errores personales o particulares no pueden hacer que uno soslaye toda la construcción que se hizo hoy, la inversión en salud desde hospitales, centro de atención, vacunas, etc. Después hay aciertos que han generado mejoras económicas en la Argentina, en cuanto a inversión en la industria, en cuanto a puestos de trabajo, producción, intercambio comercial".

Godoy señaló que el problema principal es la inflación. "Entiendo que nosotros a nivel nacional más que discutir candidaturas, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en resolver eso. Si nosotros podemos resolver en proyección, en mediano plazo, porque la inflación nadie la va a resolver. Aquel que diga que mañana resuelve la inflación, así como dijo Macri en su momento que iba a ser lo más fácil, claramente miente. Estuvo comprobado que la duplicó durante su gestión. Esto tiene que ser un proceso sostenido. En ese sentido, tenemos que mostrar esa capacidad para resolverla y recién ahí poder discutir candidaturas”.

Para cerrar la entrevista, Godoy fue consultado por su punto de vista sobre la región del Norte Grande: “Lo que pasa en la provincia y en la región, me parece que es algo que nosotros somos lo que tenemos que llevar adelante. La Argentina tiene una característica muy centralista. Hubo una gran inversión en el Norte Grande, pero claramente tienen que ver con cambios más estructurales, y esos cambios estructurales también son legislativos”, finalizó el Diputado Nacional.