Martina vuelve a GH y "picanteó" a Julieta: "Le voy a llevar un pañal"

Gran hermano se encuentra en la recta final, cada vez estamos más cerca de saber quién será el ganador de la edición 2022 del programa más visto de la argentina.

Ayer por la noche hubo Gala de eliminación y fue Romina la que tuvo que abandonar la casa. La ex diputada quedó en un mano a mano con Nacho, pero perdió con el 57,69% de los votos. En su partida, la ahora ex hermanita se llevó a Caramelo, uno de los dos perritos de la casa.

La placa del fin de semana había quedado con tres de los cuatro últimos participantes de la edición 2022. Marcos se consagró como el primer finalista tras ganar la prueba del líder y Julieta quedó segunda, ya que fue la primera salvada de la noche. Luego, tras la eliminación de la ex diputada, Nacho se consagró como el tercer y último finalista.

Tras dar a conocer al último eliminado, Santiago del Moro reveló el contenido del sobre rojo. Allí expresaban que Gran Hermano había decidido invitar a tres personas para que realicen, desde adentro de la casa, campaña por los tres últimos jugadores.

De acuerdo a lo expresado por Santiago del Moro, las tres personas que ingresarían a la casa para ayudar a cada uno de los finalistas a "hacer campaña" serían los tres participantes que dejaron primero el certamen.

De esta manera, hoy los hermanitos que quedan en la casa serán sorprendidos con la llegada de Tomás Holder, Martina Stewart y Mora Jabornisky.



Martina la picante en la previa

Martina ya está preparando su estrategia para aplicar dentro de la casa de Gran Hermano.

Al parecer, Martina no aguanta la ansiedad por ingresar nuevamente a la casa, ya que no pudo jugar mucho dentro de la casa porque cuando estuvo en juego fue una de las más odiadas por el público debido a sus comentarios inaceptables y abandonó el programa rápidamente.

Desde el minuto cero que la joven mostró su verdadera personalidad y pensamientos retrógrados y discriminatorios, diciendo en su presentación que le daba “asquito” la bisexualidad, que era algo “rari” y que debía ser “analizado”, por lo que automáticamente fue acusada de homofóbica.

Ahora, a pocas horas de ingresar a la casa más famosa del país, la chica publicó un video en donde se la puede ver acostada en la cama junto a su actual pareja, el hermano de su ex novio.

Allí se la escucha decir: “Por todos los que me preguntan, a “Julita” le voy a llevar un pañal”. Y luego se queda pensando y le pregunta a su pareja: "¿Qué más puedo hacer?"

A lo que él sin dudarlo, le aconseja: “Decile coronuda. Todo mal, así de una. Que se pique”, sentencia el hombre mientras sostienen en sus brazos un perro pequeño.

“No sé si se puede hacer eso”, dice Martina considerando esa opción. “Y si no se puede no importa”, insiste su pareja. “Me costó un montón entrar y me van a echar”, reflexiona la profesora de educación física que fue acusada de maltratar a sus alumnos.

“Pero la vas a re picar”, continúa el chico. “¿Qué dicen?”, le consulta Martina al público. Como era de esperarse, los usuarios reaccionar de distintas maneras, la mayoría lanzó comentarios en contra de la autora del video.

“Está enferma esta piba, ¿qué mier… le pasa?”, comentó una mujer. “No puede ser peor persona porque no le da el tiempo”, opinó un seguidor del programa. “Me parece una locura que la producción siga haciendo estas bolu…”, apuntó una joven contra el programa. “Que bicha tenés que ser para considerar hacerles eso a otra mujer”, sostuvo una chica. “Lamentable su comportamiento, nadie la quiere en la casa”, dijo un hombre entre los miles de comentarios. /Crónica