Dalma Maradona se sinceró y contó lo que nunca dijo de Diego: "Yo tenía 3 o 4 años"

Dalma Maradona contó lo que nunca había dicho de su papá, Diego Armando Maradona. La hija del astro argentino reveló detalles desconocidos de su vida y de la vida de quien fue el futbolista más preponderante de la historia, haciendo hincapié en las adicciones que sufrió.

“Una vez él estaba en el baño consumiendo, yo tenía tres o cuatro años y le toqué la puerta hasta que lo hice salir, que tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo, y así me iba salvando, de esa manera. Yo lo vi sufrir, yo lo vi pelear contra eso, lo vi pelear con todas sus armas”, aseguró Dalma Maradona.

En diálogo con Seres Libres, la hija mayor de Diego Maradona contó una de las situaciones más difíciles que le tocó atravesar tanto a ella como a su papá: "Una vez estuvo internado y a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que esperar porque no se sabía lo que podía pasar. Lo único que hay es esperar a ver como reacciona él. Fui a hablar y le decía ‘Por favor, por favor no te vayas. ¡Giannina te necesita mucho!’”.

Dalma Maradona y el rol de Claudia Villafañe

Sobre el rol de Claudia Villafañe en la vida de Diego Maradona, Dalma sostuvo: “Situaciones había, pero mi hermana y yo no nos enterábamos. Era el dolor de ella y tener que aguantar y protegernos. Después ya siendo más grande, yo me puse en un lugar de ‘esta mujer ya está separada de él y no tiene porqué hacerse cargo’, entonces voy a salir yo y me hago cargo, como si fuera la mamá de mi papá, porque no quería exponer a mi hermana”.

“Yo sentía que a él muchas veces le costaba pedir ayuda. No tenía un lugar seguro para poder hablar de lo que le sucedía y que nadie se enterara. Eso lo pienso hasta el día de hoy que no se puede creer. Por eso yo fui a terapia. Él a mí siempre me colgó la medalla y decía ‘Dalma fue quien me sacó de la droga’, entonces ya está, no le tengo que explicar a nadie mi relación con él. Yo a él no lo hubiera cambiado nunca con todo lo que implica y creo que él nunca hubiera cambiado ser quien fue”, agregó Dalma Maradona.

El enojo de Dalma Maradona por la muerte de su padre

A más de dos años de su partida, Dalma Maradona explicó cómo es la conexión que forjó con su padre pese a su desaparición física: “Es muy difícil. Hace dos años y pico que estoy muy enojada porque también dije ‘salió tantas veces que esto no va a pasar nunca’. Obviamente yo nunca lo puse a él en la posición de Dios, pero estoy muy enojada por no tener a mi papá, porque lo extraño todos los días de mi vida”.

“Si bien lo extraño todos los días también lo tengo muy presente, mis hijas ven cosas que me pasan en el día a día y sé que el esta ahí, tengo una conexión muy fuerte con él y no lo puedo soltar jamás más allá de que extraño abrazarlo, no puedo hacerlo. Pero siento que él me acompaña como puede”, cerró la hija de Diego Armando Maradona.