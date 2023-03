El Concejo Deliberante aprobó el debate entre candidatos a la intendencia

Durante la sesión de hoy, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto presentado por la edil Emilia Orozco quien sostuvo: "Es gratificante que este proyecto haya llegado por consenso a la sesión, es un proyecto que venimos trabajando de forma conjunta con la Cámara de Diputados".

El documento en cuestión buscaba establecer la obligatoriedad de los debates para las personas que busquen la intendencia de la Ciudad.

"Recordemos que tenemos una ley nacional que establece la obligatoriedad de los debates para presidente, los argentinos tuvimos solamente una oportunidad y en el país no tenemos muchos antecedentes", continuó la concejal que no dudo en apuntar, "seríamos pioneros dentro de los municipios que tienen reglamentada la normativa y sobre todo que establezca la obligatoriedad".

En esta línea continuó: "Este proyecto es una herramienta que contribuye a la democracia, a la calidad institucional y a zanjar diferencias. El vecino prende la radio, la televisión y lo único que hay son peleas y contrapeleas, gente que habla de mafias, pero no da nombres. Tenemos que empezar a darle contenido al tiempo electoral y esta herramienta viene a subsanar la decadencia de la clase política".

"Es increíble la cantidad de berretada que hay en la política"

Por otro lado el concejal Pablo López dijo que es "increíble la cantidad de berretada que hay en la política. No se discuten planes de gobierno, se debate este me cae mejor o peor".

"Esto genera que los candidatos deban salir de la nube en la que viven y que discutan proyectos serios de la ciudad. La verdad que esto es muy bueno porque va a poner en pie de igualdad a todos los candidatos", continuó el concejal que finalizó con un pedido: "Ojalá que cuando lo aprobemos no haya ningún candidato a intendente que no se anime a ir. Si no se animan a debatir en un debate en general con puntos acordados, difícilmente creo yo que puedan gobernar la ciudad. Debemos levantar la vara de la discusión. La gente quiere escuchar propuestas, esta podrida de la demagogia".

Por último Carolina Am cerró el debate antes de la votación, y posterior aprobación de la propuesta, diciendo que: "Viene a fortalecer la democracia. Va a ser un espacio equitativo para todos, conocer a minorías que no son tan conocidas, pero sobre todo conocer las visiones de los candidatos sobre la ciudad".

"Comenzar a tener una discusión valida. Para poder comenzar a discutir ideas y dejar los ataques contra la vida de los candidatos", sentenció.