Biella: “Hace 35 años trabajo para que los jóvenes tengan oportunidades”

El candidato a intendente de Salta Independiente, Felipe Biella, inició un nuevo ciclo lectivo frente a los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Salta.

“Hace más de 35 años que me dedico a la docencia porque estoy convencido de que la educación es la mejor herramienta para construir un futuro con oportunidades para los más jóvenes”, señaló el ingeniero y docente universitario.

En esa línea, Biella destacó que durante las últimas décadas la mayoría de sus estudiantes lograron proyectar una vida sana, con buenos trabajos y oportunidades de progreso.

“Doy fe que cuando un chico llega a la universidad la vida le cambia para siempre. La tarea del docente no solo consiste en transmitir conocimientos académicos, sino también valores y principios que sirven para desarrollarse como una buena persona en la vida”, explicó el docente frente a sus alumnos, al tiempo que pidió no bajar los brazos: “Seguramente tendrán que poner mucho sacrificio y las cosas no serán fáciles, pero las conquistas más valiosas de la vida nunca son fáciles y sin embargo son las que nos ayudan a construir un futuro mejor”.

Finalmente, el candidato a intendente de Avancemos se comprometió a hacer de la educación un eje de la gestión municipal, logrando que Salta se convierta en un polo del desarrollo educativo moderno y de alto impacto: “Desde la intendencia vamos a luchar para que los jóvenes salteños tengan un futuro, y ese futuro se construye con educación, con esfuerzo, con trabajo duro y oportunidades”.