El Gobierno evalúa no presentar candidatos en algunas provincias para octubre

El Gobierno evalúa no presentar candidatos en algunas provincias y busca acelerar negociaciones con aliados para las elecciones de medio término. Mientras que un sector del Ejecutivo mantiene la postura de que prefiere no competir en distritos con poca intención de voto, otro busca establecer el armado en todos los territorios. “Estamos dando la discusión puertas adentro”, expresan según publicó TN.

La Casa Rosada pone en duda la presentación de postulantes a gobernador en Corrientes y en Santiago del Estero, que eligen este año. Tampoco está definido el apoyo a una lista oficial para las elecciones legislativas en San Luis -que serán el próximo 11 de mayo-, donde La Libertad Avanza no pudo establecerse como partido. No descartan que el conflicto se traslade a las nacionales de octubre.

Se trata de un debate que el oficialismo también tuvo cuando Javier Milei compitió en las elecciones de 2023. Por entonces, les quitó el apoyo público a los candidatos que compitieron por cargos legislativos con su discursiva en la provincias de Chaco y Santa Fe, junto con la lista que se presentó en la Ciudad de Córdoba.

La mesa política del Presidente apunta a cerrar acuerdos con gobernadores aliados en provincias en las que no tiene un candidato instalado. Es el caso de la elección en Chaco, donde hay una lista conjunta con dirigentes de Leandro Zdero. En Nación aseguran que puede replicarse en Entre Ríos con el armado de Rogelio Frigerio.

En Tucumán todavía analizan la estrategia, sin lanzar completamente a Lisandro Catalán como candidato y viendo que no aumenta su conocimiento entre el público, no sería disparatado que LLA decida no competir en la provincia para evitar una derrota. En LLA son reacios a formar una alianza con la oposición tucumana y eso complica aún más el panorama. Por si fuera poco, la experiencia de LLA en nuestra provincia sin Milei en la boleta es bastante mala, cosechando solo el 4,17% de votos en 2023, con la candidatura de Ricardo Bussi, a quién poco después "le soltaron la mano".

La situación forma parte del debate interno que está realizando el Gobierno sobre el resto de las provincias, que comenzó con el armado en Santa Fe. Un sector del oficialismo sostiene que La Libertad Avanza no debería haberse presentado en las elecciones para convencionales constituyentes -en las que salieron terceros-, mientas que el otro mantiene la postura de “competir en todos lados”.

En la Casa Rosada aseguran que “lo único que le interesa a Milei es tener más diputados y senadores nacionales que voten sus reformas” y descartan que busque “ganar las provincias”. En los únicos distritos en los que el Ejecutivo quiere competir sin alianzas partidarias son la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno apunta a cerrar acuerdos en esos casos para que los dirigentes aliados hagan el pase a las filas de La Libertad Avanza. Buscan abarcar a dirigentes del PRO -como los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli-, junto a figuras del radicalismo bonaerense. El candidato libertario en PBA será José Luis Espert y los cercanos al Presidente quieren que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabece la boleta en CABA en octubre.

La encargada de dirigir a La Libertad Avanza es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el armador nacional, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que recibió hoy al senador correntino Carlos “Camau” Espínola. El asesor Santiago Caputo solo trabaja en la estrategia electoral y discursiva del partido junto con la instalación de los candidatos nacionales.