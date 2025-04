Nanni apuntó contra la venta de droga en los barrios y a poner límites al oficialismo

Con miras a las elecciones provinciales del 11 de mayo, el Frente Juntos intensifica su campaña con propuestas a los vecinos y su discurso como alternativa al oficialismo salteño. En ese sentido Miguel Nanni, candidato a diputado provincial, dijo que el gobierno sacó las PASO, monopolizó la oferta electoral y armó una campaña corta para debilitar a la oposición.

En el programa Agenda Abierta, Nanni aseguró que, lejos de la propaganda oficial, el narcotráfico se ha instalado en los barrios. “Recorro la provincia y no hay lugar donde no te digan que se vende droga a la vuelta de su casa. Muchas veces llaman a la policía y no viene”, denunció.

Entre sus propuestas, planteó una estrategia de prevención real: instalación de cámaras, mejor iluminación, y patrulleros activos. “Pusimos los ojos en la frontera, pero la droga está en los barrios. El gobierno agotó la publicidad del plan Güemes, necesitamos un plan sólido”, sentenció.

El candidato también apuntó a la falta de propuestas reales en la campaña. “Algunos prometen espejitos de colores. Mientras tanto, en los hospitales faltan insumos y profesionales. No se trata de traer odontología (en referencia a la propuesta de otro candidato), se trata de resolver lo urgente”, afirmó.

Una elección clave para el control del poder



Junto a Matías POsadas, candidato a senador, coincide en que esta elección no se trata de “discursos bonitos”, sino de garantizar el control institucional y de poner límites. “No somos una improvisación. Frente Juntos nació en 2023, cuando fuimos los más votados detrás del oficialismo. Hoy más que nunca, Salta necesita una oposición firme que lleve al recinto lo que realmente le importa a la gente”, concluyeron.