Falta de criterio total, la única subida a Grand Bourg cortada por obras

Indignados. Vecinos de barrio Grand Bourg se comunicaron con InformateSalta para denunciar que la Municipalidad decidió cortar la Avenida Ricardo Durand, para realizar obras dejando prácticamente encerrados a los vecinos.

“Esto no puede ser, nos perjudican de una manera enorme, casi no podemos circular, esto es un caos total. Pregunté a quien responde esta decisión y me dijeron que a al ingeniero Luis Racciopi y la arquitecta María Eugenia Angulo”, dijo la vecina que se comunicó con la redacción de InformateSalta.

Adjuntando fotografías explicó que “esto nos genera una sensación de frustración, porque de por sí la circulación ya está complicada por las obras de la nueva Circunvalación y ahora esto. Me parece que no planifican nada y nos perjudican mucho”.