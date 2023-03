"Macri arrugó, a Cristina empieza a gustarle la idea de ser candidata"

El lunes 27 de marzo, durante su paso por el ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio en LN+, el analista político Jorge Asís calificó como una "salida de bolero" la decisión del exmandatario Mauricio Macri de no presentarse como candidato a Presidente en las próximas elecciones. Además, señaló que, por el contrario, "a Cristina Kirchner empieza a gustarle la idea de ser candidata".

Asís resumió el anuncio de Macri con una sola palabra: "Arrugó". El autor luego explicó que "es un acto de inteligencia de él asumir sus propias limitaciones y darse cuenta que no estaba para este momento del país, que directamente no le da". Asís aclaró que "no es una manera de descalificarlo" sino que "le parece valiente". "Borrarse también es un acto de valentía", remarcó.

En relación al por qué el exmandatario anunció su decisión ahora y no más cerca de las votaciones, el analista político consideró: "Me parece que tenía que tomar una decisión porque vienen las elecciones provinciales. Los gobernadores, los dirigentes provinciales tienen que salir a defender y a pelear por un territorio. Y al pelear por un territorio, no pueden tener tanta incertidumbre arriba".

Al respecto, sostuvo: "De pronto se toma en serio los ejercicios imaginarios de la numerología, o peor, algo que era bastante posible: creer que Larreta le maneja la estructura y le puede ganar las PASO".

Rescató como aspecto positivo que la decisión del expresidente "ordena la escudería de Juntos por el Cambio y precipita las definiciones del Frente de Todos".

Continuando con el análisis del anuncio del exmandatario, el analista político también señaló que la vicepresidenta "empieza a gustarle la idea de ser candidata". "Así como te lo vi a Mauricio Macri con esa imagen triste, apesadumbrada, del muchacho que no la pasa bien, a la ‘doctora’, me pareció visualizarla empoderada y con ganas", consideró.

En relación al oficialismo, Asís realizó una comparación entre el exmandatario y el presidente Alberto Fernández, sobre quien dijo que "tiene que decidir ahora". De todas formas, consideró que "su candidatura no es otra cosa que una mera y lejana utopía". "No va a tener que decidir por los arrebatos de La Cámpora, las peleas con la ‘doctora’ o discrepancias con Sergio Massa. Va a tener que definir por los gobernadores. Los gobernadores del Frente de Todos tienen que ir a proponer a sus públicos algo que no sea incertidumbre nacional", explicó.