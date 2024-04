Con Zamora, el Norte Grande respaldó a Sáenz en sus críticas al lobby tabacalero

Tomó repercusión el reclamo realizado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien criticó la decisión del Gobierno de quitar del proyecto original de la Ley Bases el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos.

El mandatario le pidió a Javier Milei, en nombre de “las provincias del norte, y de todos los ciudadanos del resto del país”, que “no se deje ganar por el Señor Tabaco”, en referencia a Pablo Otero, propietario de la tabacalera Sarandí. “Le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha acatado en público”, solicitó al Jefe de Estado a través de un extenso hilo en X (ex Twitter).

En medio de las voces que se escucharon en torno al reclamo de Sáenz, en las últimas horas el mandatario salteño recibió el apoyo y acompañamiento de uno de sus pares, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

A través de la red social X, Zamora declaró su respaldo a la crítica hecha por Sáenz a Nación. “Total respaldo a la posición de Gustavo Sáenz en defensa de nuestras economías regionales”, dijo para agregar: “Sin Federalismo no hay País”.

Total respaldo a la posición de @GustavoSaenzOK en defensa de nuestras economías regionales.

Sin Federalismo no hay País!#NorteGrandeArgentino https://t.co/reAHzkkT1f — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) April 10, 2024

De este modo, Sáenz recibe el acompañamiento de las provincias del Norte Grande, en la defensa de las economías regionales, incumbiendo a los distritos que son productores de tabaco.