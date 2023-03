En la madrugada realizaron seis disparos contra la casa del Presidente de Juventud

Alrededor de las 01:10 de la madrugada, el presidente de Juventud Antoniana de Salta Javier Russo escuchó disparos y corridas en la puerta de su casa por lo que inmediatamente llamó a la Policía. Al verificar las cámaras de seguridad, descubrió que los disparos se realizaron en contra de su propiedad y los vehículos que se encontraban estacionados afuera.

"Lamentablemente dispararos, después tiraron piedras, rompieron el auto de mi hija que estaba afuera. Verificamos todo con las cámaras de seguridad , están totalmente identificados", sostuvo en diálogo con MultivisiónFederal.

El hombre ya se encontraba acostado, listo para dormir, cuando escuchó los disparos que pensó se debían a alguna pelea o hecho de inseguridad pero jamás imaginó que eran en contra de su casa.

"No sé quiénes son así que no sé por qué se debe, en mi vida personal no tengo problemas con nadie. Nadie me amenazó ni me dijo nada. Sería muy bajo llegar a esto por una elección, no lo entiendo, no justifico nunca esto. A lo mejor alguna persona que no estaba en sus cavales y vino a hacer eso", continuó.

El referente del club reconoció, "tenemos una deuda con el plantel, debíamos pagar el 20 y pagamos el 50% es una deuda de algunos días. Solo debemos un alquiler de este mes, no hay desalojo. Algunos medios por tener una primicia o por vender siembran cosas en personas que no están en sus cavales y hacen esto".

"Mi familia está mal, es difícil. Estoy preocupado, si te hacen tiros es preocupante, no te están insultando, van al extremo. Me preocupa la seguridad de mi familia, de mi nieto. No hay ningún mensaje, nadie me amenazó, no hubo ningún entredicho con nadie", finalizó.

Lo cierto es que se pueden contar al menos seis disparos de arma de fuego en el frente de su casa. Trabaja la Policía de Salta y el CIF en el lugar.