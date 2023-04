¡Basta de homofobia!, reclamó el profesor de la UNSa separado tras las denuncias de acoso

Días atrás conocíamos la denuncia por supuesto acoso sexual dentro de la UNSa, sede Tartagal. Allí un profesor de la carrera de Enfermería fue señalado por distintos hechos que habrían sido denunciados por alumnos tanto de la carrera de la salud como de otras de la casa de Altos Estudios.

En aquel momento Manuel Moreno, Jefe del Centro de Estudiantes sostenía que un alumno se había acercado a ellos con impresión de pantalla y otras pruebas en contra del profesor Ernesto Acosta por acoso. Además aseguraba que tras la denuncia del alumno surgieron otras a nivel administrativo y que esperaban una respuesta en cuanto a la continuidad del docente en la UNSa.

Con el correr de las horas, y ante el estado público del caso, que también ya habría sido denunciado penalmente por al menos el alumno que se habría animado a hablar el profesor también dio su palabra y condenó a quienes lo juzgan y lo acorralan por ser "homosexual".

"En diciembre del 2022, desde un perfil falso una acusación hacía mi persona. Primero que mencionan mi orientación sexual, ya que soy homosexual abiertamente, he tenido mis parejas. Esa imagen comenta una situación de acoso de mi persona hacia alumnos de enfermería. Acusan también a la licenciada coordinadora de la carrera de enfermería sobre resguardar o esconder notas, no hay ninguna nota dirigida a ella donde se me acuse sobre acoso a algún estudiante".

El docente totalmente quebrado, contó que "esa publicación no le ha permitido pasar unas buenas fiestas puesto que mi bienestar ha sido perjudicado gravemente. En febrero de 2023 inicié mis actividades normalmente porque no había recibido ninguna notificación formal por la supuesta denuncia de las Redes sociales, me excluyeron de las mesas de exámenes por lo que consulté los motivos y a la fecha no he tenido respuesta formal y por eso empecé las clases normal el 20 de Marzo de este año pero el 21 apareció la facultad empapelada con mi imagen y de la coordinadora de la carrera, pedían que se vaya de la sede".

Para el docente, existe algo oculto en todo esto basado en hostigamiento y persecución, ya que cuando el periodista Mena que entrevista a Moreno, utiliza la publicación que había surgido allá por 2022 con un perfil falso, por lo que cree que Moreno tendría que ver con la misma.

Denuncia policial

Ernesto Acosta asegura que ya afectado psicológicamente denunció el hecho y fue caratulado como "Violencia de género, por ser activo de la comunidad LGBT. Se emitió una orden de restricción de 200 metros y además recibió asistencia psicológica, hoy sigo teniendo miedo por la seguridad física y mental. Estas publicación incitan al odio y al a violencia de la comunidad LGBTQ + Temo por mi seguridad y la de mi familia.

Suspendido y sin goce de sueldo

Ernesto Acosta, confirmó a través de el video grabado que el 31 de marzo recibió una resolución de carácter reservado, firmada por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y aprobada por el Concejo directivo, el Concejo Directivo decidió suspenderlo por 3 meses sin goces de haberes.

"Siento que he sido violentado en forma severa no solo físicamente también mentalmente llevándome a una consulta psicológica en el momento. De no haber estado mis hermanos Dios sabe que habría pasado. Soy parte de un grupo vulnerable, soy homosexual, me dejaron en situación de Indigente no cuento con un sueldo, soy único sostén de mi familia. Me siento muy juzgado" apunta a que resoluciones sobre otros profesores no fueron tan severas y sostiene que tienen que ver son su condición sexual.

Continuó "Soy víctima de violencia laboral. Mi salud mental está siendo destrozada. Toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Hoy 2 de Abril no he tomado aún conocimiento sobres la denuncia que exponen".

Por último, se preguntó "¿qué pasaría si yo pierdo mi cordura y si pierdo mi vida?; ¿quién se haría responsable? por eso he salido a hablar. Dejaré instrucciones a mi familia como a mis abogados como actuar por una indemnización en el caso que yo ya no esté en este mundo. Basta de la Homofobia y pido ayuda a las autoridades correspondientes" publicó Mosconi TV Color