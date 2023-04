Para los "Taxistas Unidos", el aumento del 20% en la tarifa "es insuficiente"

Desde la organización Taxistas Unidos, solicitan que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) revea el acuerdo al que llegó la semana pasada por el cual los taxis y remises aumentan su precio en un 20%.

En este sentido Patricia Lang, presidenta de la organización, comentó al móvil de InformateSalta que "no es suficiente la suba de tarifas".

En este sentido, continuó acusando que "la AMT no vio la realidad de la calle. Estamos cansados de que no se hagan estudios".

Desde la asociación civil solicitan ser tenidos en cuenta en las reuniones que mantienen, ya que poseen la personería jurídica. "La suba no es suficiente, por la inflación no alcanza. Si tenes familia, chicos que estudios, si se rompe el auto para los repuestos no alcanza".

Por el momento, y con los cambios establecidos, la tarifa de taxis será la siguiente:

Diurna

Bajada de bandera: $160

Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $16,00

Nocturna

Bajada de bandera: $170,00

Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $17,00

En cuanto al servicio de remises la nueva tarifa será:

Diurna

Bajada de bandera: $162,40

Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $16,10

Nocturna

Bajada de bandera: $172,40

Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $17,10